ГОРДОН
 
 
Ольга Решетилова
Ольга Решетилова

Журналист и волонтер.


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Такие же переговоры, как Порошенко, сегодня ведет Зеленский. И возможно, даже в худшей для уха обывателя форме

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Знаете, я не являюсь поклонницей ни одного из украинских политиков, но являюсь большой поклонницей Украинского государства и института президентства в нем в частности.

И я всегда буду поддерживать право президента и верховного главнокомандующего по собственному усмотрению вести международные переговоры и разрабатывать военно-политические стратегии, если они в интересах государства или не противоречат им. Независимо от фамилии президента.

И да, по моему убеждению, иногда в интересах государства могут быть начаты боевые действия, даже если они приведут к гибели военнослужащих. Да, иногда дипломатия и международные отношения предполагают реверансы и прогибы перед политиками других стран. Делать это или нет – это выбор президента, которому украинцы делегируют такое право.

И если бы нынешний президент Зеленский был бы взрослым политиком, он бы вышел сейчас и сказал: "Это недопустимо – сливать и публиковать секретные переговоры президента, которые вредят национальным интересам государства, находящегося в состоянии войны. "Пленки Деркача" – это операция не против Порошенко, это операция против Украины".

Это было бы правильным и дальновидным решением. Потому что такие же переговоры, как Порошенко, сегодня ведет Зеленский. И возможно, даже в худшей для уха обывателя форме. При этом я не считаю, что Зеленский может сознательно предавать национальные интересы. Также я уверена, что злого умысла против Украины никогда не было у Порошенко.

Беда в том, что своими внутренними политическими баталиями мы делаем самих себя и своих президентов легкой добычей иностранных спецслужб. Надо помнить, что критика политиков и должностных лиц внутри страны – это одно, но, когда на политиков и чиновников целенаправленно нападает враг, это уже вопрос нашей общей безопасности, какими бы эти наши чиновники ни были.

И да. Петр Порошенко, как бы я лично к нему ни относилась, был президентом моей страны, а значит, моим президентом. И Владимир Зеленский тоже президент моей страны, а значит, мой президент. Как бы мне ни резали слух эти слова.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Петр Порошенко, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, Ольга Решетилова
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