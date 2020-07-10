Песков заявил, что Порошенко не поздравлял Путина с праздниками

В июне 2014 года СМИ, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, писали, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко поздравил Владимира Путина с Днем России. Сейчас Песков заявляет, что "обмены поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялись".

Песков заявил, что Порошенко не поздравлял Путина. Шесть лет назад он утверждал обратное Фото: EPA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко не поздравлял Владимира Путина с Днем России в 2014 году. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом Песков сказал на брифинге 10 июля.

"Не могу вам подтвердить этот факт. Никакие обмены поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялись. Не осуществляются, собственно, и сейчас, к сожалению", – сказал Песков.

Также он заявил, что ему неизвестно о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления.

На просьбу подтвердить или опровергнуть достоверность записи разговора между Порошенко и Путиным, который якобы состоялся в апреле 2015 года, на которой украинский президент поздравлял собеседника с 1 мая.

"Первое. Мы никогда не комментируем и не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, котирую мы даем в сообщениях пресс-службы. Второе. Что касается опубликованной записи, мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место, и также я не могу ничего сказать об аутентичности этой записи", – заключил он.

Вечером 6 июля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук обвинила Порошенко в том, что в разгар войны на Донбассе он якобы поздравил Путина с Днем России (это заявление в 2014 году СМИ распространили со ссылкой на слова Пескова).

В четверг, 9 июля, бывший регионал, действующий внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозапись якобы разговора Порошенко и Путина, состоявшегося весной 2015 года. В партии "Европейская солидарность" заявили, что это "грубо смонтированный фальсификат".