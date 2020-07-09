Новые пленки Деркача. Порошенко и Байден якобы обсуждали диверсии "аквалангистов" в Крыму

Народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал записи телефонных переговоров с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Собеседники обсуждают инцидент 2016 года с задержанием в Крыму граждан, которых ФСБ назвала членами украинских диверсионных групп.

9 июля внефракционный народный депутат Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции в Киеве новую порцию записей разговоров людей с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным Деркача, разговор, фрагменты которого он представил, состоялся 19 августа 2016 года и касался инцидента с задержанием в Крыму граждан, которых ФСБ РФ назвала "членами украинских диверсионно-террористических групп".

"Моя команда проинформировала меня со всеми подробностями относительно событий, которые имели место с 7-го по 8 [августа 2016 года], – сказал человек с голосом, похожим на голос Байдена. – Эти действия оставили президента и меня очень обеспокоенными… Как вы знаете, мы вмешались один раз, до того, как это случилось, когда узнали, что Генеральный штаб совершает определенные меры. Поэтому мы дали понять, что не поддерживаем этого. Вы сделали шаг назад, но на следующий день это случилось. Я скажу очень откровенно – он не в восторге от этого. Начальник вашей военной разведки получил четкий сигнал от нас несколько недель назад относительно нашего категорического непринятия запланированной диверсионной операции против военных объектов на территории России".

Далее этот же голос подчеркивает, что Крым – это незаконно оккупированная украинская территория, однако "увеличение цены оккупации для России должно происходить исключительно за счет политико-дипломатический усилий, а не военных и диверсионно-подрывных операций".

"Мы знаем, что случилось. Задержаны четыре аквалангиста. Все четверо исчезли, а на следующую ночь перестрелка, и вы тут ни при чем, но Путин решил раздуть скандал", – отметил человек, которого Деркач идентифицировал как Байдена.

"Это случилось, когда я был с визитом в Юго-Восточной Азии. Мы приняли важные меры, которые делают невозможным возникновение подобной ситуации в будущем. Единственной причиной того, что мы не освобождаем с занимаемой должности начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, является то, что мне не нравится идея делать это прямо сейчас, ибо любой сможет толковать это как признание ответственности, – ответил голос, похожий на Порошенко. – Мы до сих пор прикладываем усилия для организации телефонного разговора с [президентом России Владимиром] Путиным, но он отказывается. Думаю, он хочет провести заседание так называемого Совета безопасности сегодня в Крыму. Это издевательство".

Этот же человек убеждает собеседника, что Путин не делает новых попыток обвинить Украину, "с новыми именами, новыми убитыми, новыми ранеными, поскольку у них нет никого, чтобы продолжить реализацию сумасшедшей идеи с обвинениями за это".

"Диверсионная атака на аэропорт, не знаю, порты, объекты инфраструктуры и тому подобное. Это просто неправда… Опять-таки, мы не открываем огонь, не применяем военную силу", – добавил голос, похожий на Порошенко.

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Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube

10 августа 2016 года ФСБ заявила о предотвращении терактов на полуострове, якобы подготовленных украинской разведкой. В ведомстве также заявили о гибели двух российских военнослужащих.

В ФСБ рассказали, что задержали в Крыму "сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины" Евгения Панова по обвинению в организации терактов. Позже стали известны имена еще двоих задержанных – Андрей Захтей и Редван Сулейманов.

СБУ, Минобороны и Генштаб Украины отвергли обвинения российской стороны в причастности к подготовке терактов. В ГУР Минобороны подчеркнули, что сотрудников украинской разведки в Крыму ФСБ РФ не задерживала. Президент Порошенко назвал обвинения ФСБ РФ "циничными и бессмысленными фантазиями".

Путин заявил, что "Киев переходит к террору", призвал страны, которые поддерживают власти Украины, "оказывать на них давление" и отказался от участия в переговорах "Нормандской четверки".

Официальное сообщение о телефонном разговоре Байдена и Порошенко было обнародовано 12 августа 2016 года. "Байден отметил усилия Порошенко по поиску путей урегулирования ситуации. Он также подчеркнул, что американская сторона внимательно отслеживает все события вокруг крымской провокации, ответственность за которую в полной мере лежит на России", – говорилось в сообщении пресс-службы президента Украины. Байден также призвал Порошенко избегать "эскалации напряженности" в связи с ситуацией в Крыму.

Это не первые записи с якобы разговорами Порошенко, которые публикует Деркач. 19 мая 2020 года он обнародовал записи разговоров экс-президента с Байденом, из которых якобы следовало, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов".

22 июня Деркач обнародовал новую партию записей, где фигуранты обсуждают вопрос национализации "ПриватБанка", а также назначение генеральным прокурором Украины Юрия Луценко, а премьер-министром – Владимира Гройсмана.

9 июля Деркач заявил, что получил от "журналистов-расследователей" запись переговоров Порошенко с Путиным, датированных 30 апреля 2015 года. Голоса, похожие на голоса этих политиков, обсуждают ситуацию в Украине и обмениваются шутками.