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ПОЛИТИКА

"Жму руку" – "Обнимаю". Деркач обнародовал запись якобы разговора Путина и Порошенко

На записях, обнародованных внефракционным нардепом Андреем Деркачом, якобы пятый президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин обсуждают предстоящую встречу в Минске, политическую ситуацию в Украине и обмениваются шутками.

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Запись с разговором якобы Путина и Порошенко датирована 30 апреля 2015 года
Запись с разговором якобы Путина и Порошенко датирована 30 апреля 2015 года
Фото: EPA

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач обнародовал новые пленки, на которых якобы пятый президент Украины Петр Порошенко общается с российским президентом Владимиром Путиным. Запись разговора была обнародована 9 июля на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Деркача, телефонный разговор состоялся 30 апреля 2015 года, через два месяца после боев за Дебальцево. На записях голоса, похожие на Порошенко и Путина, обсуждают встречу в Минске, ситуацию в Украине и обмениваются шутками.

"Я думаю, что это будет в интересах обеих сторон. Тем более, я буду с вами откровенен, у наших западных партнеров проект миротворцев большого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня", – говорит человек с голосом, похожим на Порошенко.

Этот же человек, обсуждая предстоящую встречу трехсторонней контактной группы в Минске, на записи говорит, что "готов подумать по экономическим перспективам, потому что там ситуация очень хр...новая".

Также голос, похожий на Порошенко, говорит, что перед встречами в ТКГ стороны собирались и планировали повестку дня.

"Если это целесообразно, как по-украински говорят, "якщо ваша ласка", может приедет этот ваш представитель ТКГ в Киев. Они бы у [представителя миссии ОБСЕ в ТКГ] Хайди [Тальявини] встретились там в миссии ОБСЕ ..." – отмечает он.

После этого якобы Порошенко поздравляет собеседника с Днем солидарности трудящихся, они перебрасываются шутками:

– С наступающим, я не знаю там, раньше называлось Днем солидарности трудящихся. Поэтому я не знаю, в России изменили это название или нет, мы пока старое оставили.

– Да хр...н его знает.

– (Смеется.) Мы с вами люди трудящиеся, может, и к солидарности придем.

– Официально у нас называется Праздник весны и труда. Вот так.

– Вот как? Романтично.

Затем голос, якобы принадлежащий Путину, спрашивает о ситуации внутри Украины и интересуется, справляется ли страна. На что якобы Порошенко отвечает, что сложно выстраивать политическую стабилизацию в условиях проблем с экономикой.

"Длинной очереди на должность украинского президента не наблюдается", – смеясь говорит якобы пятый президент Украины.

Он же завершает разговор словами "Жму руку". Якобы Путин отвечает: "Обнимаю, до свидания".

Деркач добавил, что записи ему передали журналисты-расследователи, а он, в свою очередь, уже передал их в правоохранительные органы.

ВИДЕО
Видео: Інтерфакс-Україна / YouTube

Это не первые записи с якобы разговорами Порошенко, которые публикует Деркач. 19 мая он обнародовал записи разговоров Порошенко и экс-вице-президента США, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. Он отметил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США.

Записи разговоров между Байденом и Порошенко изучают следователи Государственного бюро расследований и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

22 июня Деркач обнародовал новую партию записей, которые, по его мнению, свидетельствуют о международной коррупции и государственной измене со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко. В новых записях фигуранты обсуждают вопрос национализации "ПриватБанка", а также назначение генеральным прокурором Украины Юрия Луценко, а премьер-министром – Владимира Гройсмана.

Теги: Владимир Путин, Петр Порошенко, ОБСЕ, Минск, Дебальцево, Андрей Деркач, Хайди Грау
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