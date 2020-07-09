Большинство влюбленных в Порошенко все равно не поверят в его разговоры с Путиным и не захотят видеть правды

Обидно обсуждать публикации разговоров Путина – Порошенко.

Во-первых, обидно, потому что их обнародовал именно Деркач. С его прошлым КГБ – СБУ это в разы уменьшает влияние такого разоблачения для общества. Он не та кандидатура, на которую хочется ссылаться.

Во-вторых, обидно обсуждать, потому что все равно для большинства тех, кто влюблен в Порошенко, это будет как "божья роса". Все равно не поверят. И все равно не захотят видеть правды.

А правда в том, что тайные договоренности между Порошенко и Путиным были еще до избрания Порошенко президентом. Собственно, именно поэтому Россия на время выборов "случайно" приостановила провокации на востоке и юге и затормозила агрессию на Донбассе. "Случайно".

В конце концов, я говорил об этом с 2014 года. Но слышать не хотели. Потому что – "божья роса"...

Источник: Олесь Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора