ГОРДОН
 
 
Олесь Доний
Олесь Доний

Бывший народный депутат, политический аналитик.


все материалы автора

Большинство влюбленных в Порошенко все равно не поверят в его разговоры с Путиным и не захотят видеть правды

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Обидно обсуждать публикации разговоров Путина – Порошенко.

Во-первых, обидно, потому что их обнародовал именно Деркач. С его прошлым КГБ – СБУ это в разы уменьшает влияние такого разоблачения для общества. Он не та кандидатура, на которую хочется ссылаться.

Во-вторых, обидно обсуждать, потому что все равно для большинства тех, кто влюблен в Порошенко, это будет как "божья роса". Все равно не поверят. И все равно не захотят видеть правды.

А правда в том, что тайные договоренности между Порошенко и Путиным были еще до избрания Порошенко президентом. Собственно, именно поэтому Россия на время выборов "случайно" приостановила провокации на востоке и юге и затормозила агрессию на Донбассе. "Случайно".

В конце концов, я говорил об этом с 2014 года. Но слышать не хотели. Потому что – "божья роса"...

Источник: Олесь Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Украина, Олесь Доний, провокации, Андрей Деркач
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы G
Владимир ПОПОВ
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение G
Алеся БАЦМАН
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
  "Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
"Фунтик". Жена Петросяна показала самый модный тренд лета
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
В Instagram появилась возможность закреплять комментарии к постам
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
"Вам не кажется, что платье слишком короткое?". Могилевская оголила ноги в мини-платье
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
Oleynik рассказал, как его осчастливили певица Jerry Heil и теннисистка Марта Костюк
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
"Цель понятна. Начинаем работу в направлении". Жена Бабкина показала, какую профессию для себя выбрал ее годовалый сын
"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком
"Как он это сделал?" Харламов удивил соцсети необычным навыком
Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном
Американская актриса Ривера пропала во время прогулки по озеру с сыном
Казанин в крепости отчеканил для себя монету и пожаловался на отсутствие зрителей
Казанин в крепости отчеканил для себя монету и пожаловался на отсутствие зрителей
Седокова о масочном режиме в США: Если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием
Седокова о масочном режиме в США: Если ты "без", на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием
Картер из Backstreet Boys показал 10-месячную дочь с бусами на шее
Картер из Backstreet Boys показал 10-месячную дочь с бусами на шее
Федишин поднялась в небо на воздушном шаре
Федишин поднялась в небо на воздушном шаре
"Другие девушки ничего не значат". Победительница "Холостяка 10" дала советы участницам следующего сезона шоу
"Другие девушки ничего не значат". Победительница "Холостяка 10" дала советы участницам следующего сезона шоу
"Опасный альфа-самец". В соцсетях отметили перемены во внешности 37-летнего Литвинковича
"Опасный альфа-самец". В соцсетях отметили перемены во внешности 37-летнего Литвинковича
Onuka показала, как изменилась ее семья за два года. Фото
Onuka показала, как изменилась ее семья за два года. Фото
"Для всех будет лучше, если мама уйдет в себя". Шоптенко рассказала, почему уехала в отпуск без мужа и сына
"Для всех будет лучше, если мама уйдет в себя". Шоптенко рассказала, почему уехала в отпуск без мужа и сына
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS