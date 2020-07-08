Венедиктова о деле Порошенко: Суд и прокуроры продемонстрировали беспристрастность и профессионализм

В деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении в совершении тяжкого преступления экс-президенту Украины Петру Порошенко, об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Венедиктова: Защита Порошенко в течение всего расследования пыталась затянуть процесс, ставя под сомнение абсолютно все Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова записала обращение по поводу завершения досудебного расследования дела в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 8 июля.

По информации Венедиктовой, в деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении в совершении тяжкого преступления.

"Об избрании меры пресечения: суд и прокуроры продемонстрировали беспристрастность и профессионализм в процессуальной плоскости – мера пресечения избрана для обеспечения поведения подозреваемого во время досудебного расследования. Следствие завершено", – отметила генпрокурор.

Она также подчеркнула, что судебное заседание было назначено на позавчера, однако сторона защиты не появилась.

"Вчера в 14.00 заседание таки началось, но адвокаты заявили отвод судье, и только после рассмотрения отвода в 18.30 началось рассмотрение основного ходатайства по существу. Суд принял решение почти в час ночи", – сообщила Венедиктова.

По ее словам, защита Порошенко в течение всего расследования пыталась затянуть процесс, "ставя под сомнение абсолютно все".

Государственное бюро расследований сообщило, что 7 июля расследование уголовного производства в отношении пятого президента Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки было завершено, теперь подозреваемый и его адвокаты могут начать ознакомление с материалами дела.

10 июня экс-президенту отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко. Следствие считает, что в 2018 году Порошенко издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий. ГБР также составило подозрение Божку.

По этому делу Печерский райсуд должен был избрать экс-президенту меру пресечения 18 июня, но заседание отложили до 1 июля. 1 июля следственный судья Сергей Вовк тоже не вынес свое решение и объявил о перерыве на неделю. 8 июля заседание суда возобновилось.

Ранее сторона обвинения просила избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, но на заседании 8 июля стало известно, что прокуратура теперь не настаивает на этом. Один из прокуроров рассказал, что расследование завершено на основании ст. 290 Уголовного процессуального кодекса (признание собранных во время досудебного расследования доказательств достаточными для составления обвинительного акта), следовательно, дальнейшее рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения является нецелесообразным.

Порошенко и его адвокаты согласились, что избирать меру пресечения не нужно, но отметили, что им не понятна позиция следствия и прокуроров, ведь ночью 8 июля Печерский районный суд продлил срок предварительного расследования по этому делу еще на три месяца – до 10 октября.

По мнению экс-президента, власти инициировали его уголовное преследование, чтобы отвлечь от проблем, с которыми столкнулось государство, а также "попытаться спасти падающий рейтинг за счет шоу".