Дело об отдыхе на Мальдивах. Порошенко заявил, что пересекает границу исключительно в пунктах пропуска

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему пограничнику, который в 2018 году дал подчиненным указание пропустить тогдашнего президента Петра Порошенко и сопровождавших его лиц через государственную границу "вне существующего пункта пропуска". Порошенко назвал бывшего пограничника заложником и заявил, что всегда пересекает границу только в пунктах пропуска.

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил на заседании Печерского районного суда Киева 8 июля, что он пересекает государственную границу исключительно в пунктах пропуска, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Таким образом он отреагировал на объявление Государственным бюро расследований подозрения экс-руководителю воинской части Государственной пограничной службы Украины. Следователи считают, что бывший пограничник в январе 2018 года дал подчиненным указание пропустить Порошенко и сопровождавших его лиц через государственную границу "вне существующего пункта пропуска".

На заседании Порошенко призвал власти "прекратить брать заложников".

"Так делают только террористы... Пограничника сегодня пытаются взять в заложники. Я никогда в жизни его не видел. Так же, как границу пересекаю исключительно в пунктах пропуска", – заявил Порошенко.

В январе 2018 года программа "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") опубликовала расследование Mr. Petro Incognito об отдыхе Порошенко на Мальдивах, который, по данным журналистов, обошелся главе государства в 14 млн грн. В расследовании говорится, что тогдашний президент снял для отдыха целый остров. По информации "Схем", Порошенко и его сопровождающие покинули Украину под вымышленными именами.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что во время посещения Мальдив Порошенко пересекал границу законным образом.

Порошенко заявил, что пересекал границу по своему паспорту, а оплачивал и самолет, и отель со своего счета в украинском банке.

В августе 2019 года в ГБР сообщили, что начали досудебное разбирательство по статьям Уголовного кодекса Украины "служебный подлог", "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и "использование заведомо поддельного документа". Экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрей Портнов сказал, что производство было открыто по его заявлению.

В октябре Печерский райсуд Киева предоставил ГБР доступ к редакционной коммуникации журналистов программы "Схемы", принимавших участие в подготовке расследования Mr. Petro Incognito. В редакции заявили, что среди прочего доступ предоставлен к материалам, не имеющим отношения к расследованию, что несет угрозы раскрытия источников информации.

8 июля 2020 года ГБР сообщило об объявлении подозрения по этому делу бывшему пограничнику. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц). Бывшему пограничнику грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.