ГБР завершило расследование дела против Порошенко о назначении Семочко. Прокуратура уже не требует для него меру пресечения

Государственное бюро расследований сообщило, что 7 июля расследование уголовного производства в отношении пятого президента Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки было завершено, теперь подозреваемый и его адвокаты могут начать ознакомление с материалами дела. Таким образом, отметила сторона обвинения, рассмотрение ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения является нецелесообразным.

Печерский районный суд собрался третий раз, чтобы избрать Порошенко меру пресечения Фото: EPA

Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного производства в отношении бывшего президента, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки (СВР). Об этом во время заседания Печерского районного суда Киева 8 июля сообщил один из прокуроров по делу, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он рассказал, что расследование завершено на основании ст. 290 Уголовного процессуального кодекса (признание собранных во время досудебного расследования доказательств достаточными для составления обвинительного акта).

В связи с этим, отметил прокурор, рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения является нецелесообразным (ранее сторона обвинения просила избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства).

Адвокат Порошенко Илья Новиков опубликовал в Facebook скан сообщения ГБР об окончании досудебного расследования. В нем сказано, что расследование было завершено 7 июля, и теперь подозреваемый и его защитники могут начать ознакомление с материалами дела.

На заседании суда Новиков напомнил, что ночью 8 июля Печерский районный суд продлил срок предварительного расследования по этому делу еще на три месяца – до 10 октября.

"Выходит, вчера, когда судья [Олеся] Батрин еще не ушла в совещательную [комнату], следствие уже было завершено. То есть, ваша честь, они не уважают суд. Они используют как ширму ваших коллег. И имейте в виду: они и вас лично используют как ширму", – обратился Новиков к следственному судье Сергею Вовку.

Еще один адвокат Порошенко, Игорь Головань, заявил ходатайство о вызове на заседание генпрокурора Ирины Венедиктовой для объяснения, что произошло с расследованием дела.

"Мы настаиваем, что решить надлежащим и законным образом вопрос относительно рассмотрения этого ходатайства [об избрании меры пресечения] без присутствия в этом зале генерального прокурора является невозможным", – сказал Головань.

10 июня экс-президенту отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко. Следствие считает, что в 2018 году Порошенко издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий. ГБР также составило подозрение Божку.

По этому делу Печерского райсуда должен был избрать экс-президенту меру пресечения 18 июня, но заседание отложили до 1 июля. 1 июля судья Вовк тоже не вынес свое решение и объявил о перерыве на неделю. 8 июля заседание суда возобновилось.

По мнению экс-президента, власти инициировали его уголовное преследование, чтобы отвлечь от проблем, с которыми столкнулось государство, а также "попытаться спасти падающий рейтинг за счет шоу".