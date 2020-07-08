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Суд продолжает избирать Порошенко меру пресечения. Трансляция

Печерский районный суд Киева 8 июля продолжает избрание меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Начало заседания запланировано на 11.00. Трансляцию ведет "Радіо Свобода". Суд должен был избрать экс-президенту меру пресечения 18 июня, но заседание отложили до 1 июля. 1 июля следственный судья Сергей Вовк тоже не вынес свое решение и объявил о перерыве на неделю. Сторона обвинения просила избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

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10 июля истекает срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу о назначении Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Обвинение просило избрать Порошенко меру пресечения до этой даты.

Таким образом, в случае удовлетворения ходатайства 8 июля личное обязательство будет действовать два дня.

10 июня экс-президенту отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко. Следствие считает, что в 2018 году Порошенко издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий. ГБР также составило подозрение Божку.

По мнению Порошенко, власти инициировали его уголовное преследование, чтобы отвлечь от проблем, с которыми столкнулось государство, а также "попытаться спасти падающий рейтинг за счет шоу".

Теги: Петр Порошенко, Печерский суд, Сергей Вовк, уголовное производство, Служба внешней разведки, Сергей Семочко
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