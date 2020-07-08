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Суд решил не избирать Порошенко меру пресечения по делу Семочко

Печерский районный суд Киева трижды собирался, чтобы избрать меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. В итоге судья Сергей Вовк решил оставить ходатайство следователя ГБР без рассмотрения.

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Порошенко назвал решение суда победой
Порошенко назвал решение суда победой
Фото: EPA

Печерский районный суд Киева решил не избирать пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", соответствующее решение объявил следственный судья Сергей Вовк на заседании 8 июля.

"Ходатайство следователя Государственного бюро расследований о применении меры пресечения в виде личного обязательства в отношении Петра Порошенко оставить без рассмотрения", – зачитал Вовк.

Решение обжалованию не подлежит. 

После заседания Порошенко назвал решение суда победой.

10 июня экс-президенту отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко. Следствие считает, что в 2018 году Порошенко издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий. ГБР также составило подозрение Божку.

По этому делу Печерский райсуд должен был избрать экс-президенту меру пресечения 18 июня, но заседание отложили до 1 июля. 1 июля следственный судья Сергей Вовк тоже не вынес свое решение и объявил о перерыве на неделю. 8 июля заседание суда возобновилось.

Ранее сторона обвинения просила избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, но на заседании 8 июля стало известно, что прокуратура теперь не настаивает на этом. Один из прокуроров рассказал, что расследование завершено на основании ст. 290 Уголовного процессуального кодекса (признание собранных во время досудебного расследования доказательств достаточными для составления обвинительного акта), следовательно, дальнейшее рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения является нецелесообразным.

Порошенко и его адвокаты согласились, что избирать меру пресечения не нужно, но отметили, что им не понятна позиция следствия и прокуроров, ведь ночью 8 июля Печерский районный суд продлил срок предварительного расследования по этому делу еще на три месяца – до 10 октября.

"Выходит, вчера, когда судья [Олеся] Батрин еще не ушла в совещательную [комнату], следствие уже было завершено. То есть, ваша честь, они не уважают суд", – обратился к Вовку адвокат Порошенко Илья Новиков.

По мнению экс-президента, власти инициировали его уголовное преследование, чтобы отвлечь от проблем, с которыми столкнулось государство, а также "попытаться спасти падающий рейтинг за счет шоу".

Теги: Петр Порошенко, прокуратура, Печерский суд, Сергей Вовк, уголовное производство, Сергей Семочко
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