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Верховный Суд отказал Семочко в восстановлении в должности замглавы Службы внешней разведки

Сергей Семочко просил Верховный Суд Украины признать противоправным и отменить указ президента Украины о его освобождении от должности первого заместителя главы Службы внешней разведки и просил суд восстановить его на этом посту.

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Порошенко сообщил об увольнении Семочко 14 апреля
Порошенко сообщил об увольнении Семочко 14 апреля
Скриншот: Телеканал ZIK / YouTube

Верховный Суд отказался восстанавливать Сергея Семочко в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда на странице в Facebook.

"24 июня 2020 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика, – Служба внешней разведки Украины", – говорится в сообщении.

Истец просил признать противоправным и отменить указ президента Украины от 12 апреля 2019 года №143/2019 о его освобождении от должности и просил суд восстановить его на этом посту.

Полный текст постановления будет выпущен в течение пяти дней, отметили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/722017645239790

Семочко был назначен первым замглавы СВР 31 июля 2018 года.

В расследовании телепроекта Bihus.info, вышедшем осенью 2018 года, говорилось, что Семочко до назначения служил в Службе безопасности Украины в Крыму, а его гражданская жена Татьяна Лысенко и еще семеро членов семьи получили российские паспорта после аннексии полуострова. Сам Семочко в интервью ZIK отрицал эту информацию. По его словам, у него и его супруги нет никаких других паспортов, кроме украинских.

Семочко в годы руководства экономической контрразведкой СБУ проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний, утверждают журналисты программы Bihus.info. 

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил об увольнении Семочко 14 апреля.

Следствие считает, что Порошенко в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Госбюро расследований 10 июня отправило Порошенко подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко в СВР. Государственное бюро расследований также составило подозрение тогдашнему главе СВР Егору Божку.

Теги: Верховный Суд, расследование, Служба внешней разведки, Сергей Семочко, назначение
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