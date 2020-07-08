Руководитель группы следователей в делах Порошенко: В ГБР очень негативная атмосфера, все боятся

Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий, расследующей дела, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко, считает, что дело о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки абсолютно бесперспективное.

Дело о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки пятым президентом Украины Петром Порошенко было заведено неправомерно, в нем нет состава преступления. Об этом 8 июля в интервью сайту "Главком" заявил руководитель следственной группы Госбюро расследований, которая занимается делами Порошенко.

"На определенном этапе я [заместителю главы ГБР Александру] Бабикову говорил, и он сам высказывал такую точку зрения, что в деле Семочко нет состава преступления. А состава преступления нет, потому что нет существенного вреда. Поэтому полученные средства в виде заработной платы не являются убытками еще с 2000 года", – отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что готов свидетельствовать в суде о том, что в деле нет состава преступления.

По словам Корецкого, руководство ГБР боится правды.

"Они сейчас держат следователей в напряжении, потому что ни для кого не секрет, что в марте они уволили 20–25 следователей. По моему мнению, уволили незаконно, причем были вакансии, куда их можно было назначать, а их просто уволили. А у них семьи. Закон всех защищает, они все восстановятся и это будут миллионные потери бюджета, потому что каждый следователь за год зарабатывает 500–600 тысяч, и они заберут свои средства, когда восстановятся", – говорит Корецкий.

Он отметил, что сейчас стоит вопрос о переаттестации следователей, перевода их с должности госслужащего на должность в правоохранительных органах.

"И следователи сейчас под прицелом. Там сейчас атмосфера очень негативная, потому что все боятся", – заявил следователь.

10 июня экс-президенту отправили подозрение в уголовном производстве о назначении Семочко. Следствие считает, что в 2018 году Порошенко издал явно преступный приказ, которым склонил тогдашнего руководителя СВР Егора Божка к превышению служебных полномочий. ГБР также составило подозрение Божку.

По этому делу Печерский райсуд должен был избрать экс-президенту меру пресечения 18 июня, но заседание отложили до 1 июля. 1 июля следственный судья Сергей Вовк тоже не вынес свое решение и объявил о перерыве на неделю. 8 июля заседание суда возобновилось.

Ранее сторона обвинения просила избрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, но на заседании 8 июля стало известно, что прокуратура теперь не настаивает на этом. Один из прокуроров рассказал, что расследование завершено на основании ст. 290 Уголовного процессуального кодекса (признание собранных во время досудебного расследования доказательств достаточными для составления обвинительного акта), следовательно, дальнейшее рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения является нецелесообразным.

Порошенко и его адвокаты согласились, что избирать меру пресечения не нужно, но отметили, что им не понятна позиция следствия и прокуроров, ведь ночью 8 июля Печерский районный суд продлил срок предварительного расследования по этому делу еще на три месяца – до 10 октября.

По мнению экс-президента, власти инициировали его уголовное преследование, чтобы отвлечь от проблем, с которыми столкнулось государство, а также "попытаться спасти падающий рейтинг за счет шоу".