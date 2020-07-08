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ПОЛИТИКА

Одно из дел против Порошенко закрыли. Следователь ГБР заявил, что "непонятные харьковские люди давали ему непонятные указания"

Адвокат Илья Новиков получил документы от руководителя следственной группы Госбюро расследований Олега Корецкого о закрытии уголовного производства о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже завода "Кузница на Рыбальском". В этом деле фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко.

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Одно из уголовных производств, в котором фигурировал Порошенко, закрыли в связи с отсутствием события уголовного правонарушения
Одно из уголовных производств, в котором фигурировал Порошенко, закрыли в связи с отсутствием события уголовного правонарушения
Фото: EPA

Адвокат Илья Новиков сообщил в Facebook 8 июля о закрытии уголовного производства по поводу продажи киевского завода "Кузница на Рыбальском" (ранее – "Ленинская кузница"), в котором фигурирует пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Новиков отметил, что получил соответствующее постановление от руководителя следственной группы Государственного бюро расследований Олега Корецкого.

"На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе", – написал защитник Порошенко.

В опубликованных адвокатом документах сказано, что производство было открыто 12 июля 2019 года и касалось возможного уклонения от уплаты налогов при продаже предприятия. Уголовное производство было закрыто 8 июля 2020 года в соответствии с ч. 1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса, то есть в связи с отсутствием события уголовного правонарушения.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214708965157559&set=a.2505267410815&type=3

Новиков также опубликовал видео, на котором Корецкий вручает ему документы о закрытии уголовного производства.

"Законное, обоснованное процессуальное решение. – прокомментировал он. – Вы сами понимаете: когда ты расследуешь все нормально по закону, а потом приходят эти непонятные харьковские люди и начинают давать непонятные указания... Ты им говоришь: "Ребята, нет состава преступления. Давайте принимать законные решения". А они: "Ты уходи, для тебе нет места..." – потому что ты им не подходишь. Конечно, я готов выйти на прессу".

https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/videos/10214708965757574/

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", на заседании Печерского райсуда Киева, который сегодня избирает Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки, экс-президент и его адвокаты призвали вызвать Корецкого в суд для дачи показаний.

"Этот руководитель следственной группы заявил о давлении на него со стороны фактического руководителя ГБР господина [Александра] Бабикова по делу Порошенко. И кто на него может давить? Мы твердо убеждены, что это давление может осуществляться по указанию Офиса президента Украины, из Офиса генерального прокурора и лично генерального прокурора", – сказал экс-президент на митинге перед зданием суда.

В июле Порошенко говорил, что он фигурирует в 24 уголовных производствах. Таким образом, после сегодняшнего решения их осталось 23.

Киевский завод "Кузница на Рыбальском" (ранее – "Ленинская кузница") специализируется на строительстве буксирных пароходов, морских рыболовецких траулеров, корпусов транспортных судов и кораблей для Военно-морских сил Украины. Также на предприятии производят боевые модули для бронетехники, бронемашины и т.д.

В ноябре 2018 года связанная с украинским бизнесменом Сергеем Тигипко кипрская компания Ewins Limiтеd из группы ТАС приобрела у инвестиционного фонда пятого президента Украины Петра Порошенко "Прайм Эссетс Кэпитал" 2 535 263 акции "Кузницы на Рыбальском", а у фонда ВІК нардепа от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко – 690 460 акций завода. После этого компания Тигипко стала владельцем более 94% от уставного капитала общества.

Сумма сделка не разглашалась, но в отчетности Ewins Limiтеd было сказано, что Тигипко заплатил инвестфонду Порошенко за акции завода почти $236 млн.

В июне 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал "Кузницу на Рыбальском" на 136 тыс. грн за подачу в 2018 году недостоверной информации во время получения разрешения на концентрацию Тигипко акций завода через Ewins Limiтеd.

Теги: Петр Порошенко, Илья Новиков, Государственное бюро расследований, Ленинская кузня, ГБР, Александр Бабиков, Олег Корецкий
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