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В Кремле отреагировали на публикацию записей разговора якобы Порошенко с Путиным в 2015 году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что все разговоры с пятым президентом Украины Петром Порошенко проходили в закрытом режиме, и поэтому он не знает, как там могли сделать запись.

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На записях якобы Путин и Порошенко обсуждают встречу в Минске, ситуацию в Украине и обмениваются шутками
На записях якобы Путин и Порошенко обсуждают встречу в Минске, ситуацию в Украине и обмениваются шутками
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях разговора якобы президента России Владимира Путина с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает "РИА Новости".

Он отметил, что подобные разговоры проходят в закрытом режиме, и поэтому он не знает, как там могли сделать запись.

Песков также добавил, что в Кремле не знакомы с этой публикацией.

9 июля внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал пленки, на которых якобы Порошенко общается с Путиным. На записях собеседники обсуждают встречу в Минске, ситуацию в Украине и обмениваются шутками. Также на записи якобы Порошенко поздравляет Путина с Днем солидарности трудящихся.

Это не первые записи с якобы разговорами Порошенко, которые публикует Деркач. 19 мая он обнародовал записи разговоров Порошенко и экс-вице-президента США, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. Он отметил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США.

Записи разговоров между Байденом и Порошенко изучают следователи Государственного бюро расследований и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

22 июня Деркач обнародовал новую партию записей, которые, по его мнению, свидетельствуют о международной коррупции и государственной измене со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко. В новых записях фигуранты обсуждают вопрос национализации "ПриватБанка", а также назначение генеральным прокурором Украины Юрия Луценко, а премьер-министром – Владимира Гройсмана.

Теги: Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Кремль, Дмитрий Песков, Андрей Деркач
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