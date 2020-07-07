ГОРДОН
 
 
Ирина Верещук
Ирина Верещук

Народный депутат от "Слуги народа".


все материалы автора

У Порошенко было несколько лет, чтобы опровергнуть сообщение о поздравлении Путина с Днем России, но он этого не сделал. Почему?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

О Порошенко и Путине.

Вчера у меня состоялась достаточно оживленная дискуссия с господином Порошенко в прямом эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Прежде всего, господин Порошенко подтвердил, что именно он является соавтором кабальных, унизительных для Украины Минских соглашений. Более того, он кичится тем, что именно он "продавил" Минские соглашения и получил подпись Путина на них. То есть оказывается, что все те неприемлемые для нас условия создавал именно господин Порошенко, еще и через кого-то все это продавливал.

И что касается поздравления Порошенко Путина с Днем России. Мы не можем жить в парадигме, что все, что не нравится Порошенко, является ложью. В СМИ упоминается факт и несколько пунктов содержания разговора. Порошенко не отрицает содержание разговора, кроме одного пункта – о поздравлении. То есть все правда, кроме поздравлений. Так получается?

Летом 2014 года приветствовать Путина было, мягко говоря, неадекватно. Если на официальном сайте Кремля появилось сообщение о поздравлении, а украинские СМИ перепечатали это, и если это неправда, то Порошенко имел несколько лет (!), чтобы это опровергнуть, но не опроверг. Почему? Забыл? Не счел важным? Наверное, потому, что знает правду. Все тайное становится явным. Рано или поздно.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Украина, Минские соглашения, Ирина Верещук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
Наталия ДВАЛИ
  Саакашвили: Я один из немногих людей, которых Путин открыто пригрозил убить, а я еще жив
  Саакашвили: Я один из немногих людей, которых Путин открыто пригрозил убить, а я еще жив G
Дмитрий ГОРДОН
Кравчук: Путину нужно опереться на фальсифицированную историю, чтобы оправдать неуклюже завуалированные территориальные претензии к Украине
Кравчук: Путину нужно опереться на фальсифицированную историю, чтобы оправдать неуклюже завуалированные территориальные претензии к Украине G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Бамц! Заслуженный артист". Потап рассказал о своей дерзкой мечте родом из детства
"Бамц! Заслуженный артист". Потап рассказал о своей дерзкой мечте родом из детства
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера
"Слишком много приятных моментов, чтобы выбрать один". Сиара отпраздновала день свадьбы и показала семейный фотосет
"Слишком много приятных моментов, чтобы выбрать один". Сиара отпраздновала день свадьбы и показала семейный фотосет
"Так больше нельзя". Эсхакзай спустя восемь дней после пропажи щенка прекратила его поиски
"Так больше нельзя". Эсхакзай спустя восемь дней после пропажи щенка прекратила его поиски
Лопес с Родригесом купили особняк в Калифорнии за $1,4 млн
Лопес с Родригесом купили особняк в Калифорнии за $1,4 млн
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Симбиоз Виторгана и Собчак". В Instagram комментируют фото экс-супруга Собчак с сыном от нее
"Несколько раз мы пытались расставаться". Даша Малахова откровенно рассказала о проблемах в отношениях со вторым мужем
"Несколько раз мы пытались расставаться". Даша Малахова откровенно рассказала о проблемах в отношениях со вторым мужем
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
Сестра покойного мужа Аллегровой: Он не мог спать с пьяной женщиной
42-летняя Серебрянская во второй раз стала мамой
42-летняя Серебрянская во второй раз стала мамой
"Не выпрашивай любовь". Козловский рассказал о своих правилах
"Не выпрашивай любовь". Козловский рассказал о своих правилах
"Семья с идеальными фигурами". – "Спасатели Малибу". Полуголые Дорофеева и Dantes позировали в объятиях друг друга
"Семья с идеальными фигурами". – "Спасатели Малибу". Полуголые Дорофеева и Dantes позировали в объятиях друг друга
"Знает и понимает все проблемы". Кухар возглавила Киевское хореографическое училище
"Знает и понимает все проблемы". Кухар возглавила Киевское хореографическое училище
Мирзоян показал, как выглядит награда за звание "Заслуженного артиста Украины"
Мирзоян показал, как выглядит награда за звание "Заслуженного артиста Украины"
  "Все буде добре". Оскандалившийся на ATR дуэт Anna Maria презентовал клип. Видео
  "Все буде добре". Оскандалившийся на ATR дуэт Anna Maria презентовал клип. Видео
Броснан поделился подробностями короткой встречи с далай-ламой
Броснан поделился подробностями короткой встречи с далай-ламой
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS