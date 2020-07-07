У Порошенко было несколько лет, чтобы опровергнуть сообщение о поздравлении Путина с Днем России, но он этого не сделал. Почему?

О Порошенко и Путине.

Вчера у меня состоялась достаточно оживленная дискуссия с господином Порошенко в прямом эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Прежде всего, господин Порошенко подтвердил, что именно он является соавтором кабальных, унизительных для Украины Минских соглашений. Более того, он кичится тем, что именно он "продавил" Минские соглашения и получил подпись Путина на них. То есть оказывается, что все те неприемлемые для нас условия создавал именно господин Порошенко, еще и через кого-то все это продавливал.

И что касается поздравления Порошенко Путина с Днем России. Мы не можем жить в парадигме, что все, что не нравится Порошенко, является ложью. В СМИ упоминается факт и несколько пунктов содержания разговора. Порошенко не отрицает содержание разговора, кроме одного пункта – о поздравлении. То есть все правда, кроме поздравлений. Так получается?

Летом 2014 года приветствовать Путина было, мягко говоря, неадекватно. Если на официальном сайте Кремля появилось сообщение о поздравлении, а украинские СМИ перепечатали это, и если это неправда, то Порошенко имел несколько лет (!), чтобы это опровергнуть, но не опроверг. Почему? Забыл? Не счел важным? Наверное, потому, что знает правду. Все тайное становится явным. Рано или поздно.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора