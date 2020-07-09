"Жму руку, немытая Россия". Порошенко досталось в соцсетях за обмен любезностями с Путиным

В четверг, 9 июля, бывший регионал, действующий внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал очередную порцию аудиозаписей, на которых, по его утверждению, записаны разговоры пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко с иностранными лидерами. Среди них – якобы разговор Порошенко и президента РФ Владимира Путина, состоявшийся весной 2015 года.
Подробнее о сути этого разговора можно прочесть здесь.
Подлинность записей не подтверждена: в "Европейской солидарности" заявили, что это "грубо смонтированный фальсификат"; пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что "не знает о публикации". Но для обсуждения в социальных сетях пищи предостаточно.
Так, пользователь Twitter с ником Zinaida заподозрила Порошенко в двуличии.
Порошенко на публике:— Zinaida (@ZinaidaUa) July 9, 2020
- Прощай немытая Россия.
Порошенко по телефону с Путиным:
- Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое! pic.twitter.com/gH5ZwcQLi1
Ведущий телеканала "112 Украина" Владимир Полуев считает, что в этом месте запись подверглась редактированию.
Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский переосмыслил поствыборный лозунг пятого президента.
Послушал разговор Путина и Порошенко, в котором бывший президент щиро тисне руку та дякує президенту страны-агрессора.— Oleksandr Dubinskyi (@alexdubinskyi) July 9, 2020
После этого аватарки «дякую» заиграли для меня совсем другими цветами...
Для некоторых публикация аудиозаписи стала крушением идеалов.
#Порошенко #Деркач pic.twitter.com/3qKNyvcZ2q— Igor Kontuzorov (@IGor9In94) July 9, 2020
Другие – фантазируют, кому еще мог бы пожать руку экс-президент...
Дорогой Друг, Виктор Фёдорович, поздравляю Вас с юбилеем! Скучаю, Обнимаю, Жму руку!— Людмила Алексеевна (@Ukd0CUeeDDpM8vi) July 9, 2020
П. Порошенко.
P.S.Жду в гости.., или Жди в гости pic.twitter.com/kLDa7naUo5
...и ждут алаверды от Путина.
Путину теперь прикола ради нужно Порошенко поздравить с Днем Независимости 24 августа и сказать "обнимаю"! :))— D:A (@dmitrijakhatov) July 9, 2020
Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев считает историю с публикацией записи "диким сюром".
Хотя есть мнение, что все – и сторонники, и противники Порошенко – останутся при своих.
если Порошенко признает, что это разговор с Путиным подлинный, фан-клуб будет уверять, что это фейк, а кумира взяли в заложники зелебобики и пытают— Румынская сотня (@latiniano) July 9, 2020
если окажется, что это фейк, противники Порошенко всё равно будут уверять, что "барыга - зрадник"
это вопрос веры, а не познания