"Жму руку, немытая Россия". Порошенко досталось в соцсетях за обмен любезностями с Путиным

9 июля экс-регионал, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал, как он утверждает, запись разговора, состоявшегося весной 2015 года между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимир Путиным. В социальных сетях возмущены тем, как любезно человек с голосом, похожим на голос Порошенко, общается со своим визави.

В ходе избирательной кампании 2019 года Порошенко противопоставлял себя Путину, но на опубликованных записях они довольно непринужденно общаются Фото: EPA

В четверг, 9 июля, бывший регионал, действующий внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал очередную порцию аудиозаписей, на которых, по его утверждению, записаны разговоры пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко с иностранными лидерами. Среди них – якобы разговор Порошенко и президента РФ Владимира Путина, состоявшийся весной 2015 года.

Подробнее о сути этого разговора можно прочесть здесь.

Подлинность записей не подтверждена: в "Европейской солидарности" заявили, что это "грубо смонтированный фальсификат"; пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что "не знает о публикации". Но для обсуждения в социальных сетях пищи предостаточно.

Так, пользователь Twitter с ником Zinaida заподозрила Порошенко в двуличии.

Порошенко на публике:

- Прощай немытая Россия.



Порошенко по телефону с Путиным:

- Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое! pic.twitter.com/gH5ZwcQLi1 — Zinaida (@ZinaidaUa) July 9, 2020

Ведущий телеканала "112 Украина" Владимир Полуев считает, что в этом месте запись подверглась редактированию.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский переосмыслил поствыборный лозунг пятого президента.

Послушал разговор Путина и Порошенко, в котором бывший президент щиро тисне руку та дякує президенту страны-агрессора.



После этого аватарки «дякую» заиграли для меня совсем другими цветами... — Oleksandr Dubinskyi (@alexdubinskyi) July 9, 2020

Для некоторых публикация аудиозаписи стала крушением идеалов.

Другие – фантазируют, кому еще мог бы пожать руку экс-президент...

Дорогой Друг, Виктор Фёдорович, поздравляю Вас с юбилеем! Скучаю, Обнимаю, Жму руку!

П. Порошенко.

P.S.Жду в гости.., или Жди в гости pic.twitter.com/kLDa7naUo5 — Людмила Алексеевна (@Ukd0CUeeDDpM8vi) July 9, 2020

...и ждут алаверды от Путина.

Путину теперь прикола ради нужно Порошенко поздравить с Днем Независимости 24 августа и сказать "обнимаю"! :)) — D:A (@dmitrijakhatov) July 9, 2020

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев считает историю с публикацией записи "диким сюром".

Хотя есть мнение, что все – и сторонники, и противники Порошенко – останутся при своих.