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"Жму руку, немытая Россия". Порошенко досталось в соцсетях за обмен любезностями с Путиным

9 июля экс-регионал, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал, как он утверждает, запись разговора, состоявшегося весной 2015 года между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимир Путиным. В социальных сетях возмущены тем, как любезно человек с голосом, похожим на голос Порошенко, общается со своим визави.

В ходе избирательной кампании 2019 года Порошенко противопоставлял себя Путину, но на опубликованных записях они довольно непринужденно общаются
В ходе избирательной кампании 2019 года Порошенко противопоставлял себя Путину, но на опубликованных записях они довольно непринужденно общаются
Фото: EPA

В четверг, 9 июля, бывший регионал, действующий внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал очередную порцию аудиозаписей, на которых, по его утверждению, записаны разговоры пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко с иностранными лидерами. Среди них – якобы разговор Порошенко и президента РФ Владимира Путина, состоявшийся весной 2015 года.

Подробнее о сути этого разговора можно прочесть здесь.

Подлинность записей не подтверждена: в "Европейской солидарности" заявили, что это "грубо смонтированный фальсификат"; пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что "не знает о публикации". Но для обсуждения в социальных сетях пищи предостаточно.

Так, пользователь Twitter с ником Zinaida заподозрила Порошенко в двуличии. 

Ведущий телеканала "112 Украина" Владимир Полуев считает, что в этом месте запись подверглась редактированию.

https://www.facebook.com/poluevvladimir/posts/3175372329185623

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский переосмыслил поствыборный лозунг пятого президента.

Для некоторых публикация аудиозаписи стала крушением идеалов.

Другие – фантазируют, кому еще мог бы пожать руку экс-президент...

...и ждут алаверды от Путина.

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев считает историю с публикацией записи "диким сюром".

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3437756276287204

Хотя есть мнение, что все – и сторонники, и противники Порошенко – останутся при своих.

Теги: Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Украина, Владимир Арьев, Дмитрий Песков, Андрей Деркач, Александр Дубинский, Владимир Полуев, Европейская солидарность
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