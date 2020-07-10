Против Порошенко открыто еще четыре уголовных производства

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что уголовные производства открыты по заявлениям бизнесмена Игоря Коломойского.

Офис генпрокурора открыл еще четыре уголовных производства, в которых фигурирует пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань. Видео брифинга опубликовано на странице "Европейской солидарности" в Facebook.

Он напомнил, что накануне генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что уголовные производства против Порошенко открывают "по заявлениям обычных людей".

"И в тот же вечер по заявлению обычного человека по фамилии Коломойский Офис генерального прокурора зарегистрировал четыре уголовных производства относительно Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором. Конечно, его заявления касаются "ПриватБанка": что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности "ПриватБанка", что якобы Порошенко разглашал банковскую тайну "ПриватБанка" и, как обычно, – злоупотребление служебным положением и даже легализация средств, полученных преступным путем… Какие средства? Никто не поясняет, лишь распространяет заведомо неправдивые обвинения", – сказал Головань.

Новые производства адвокат назвал продолжением политического преследования Петра Порошенко и высказал предположение, что они не имеют судебной перспективы.

В начале июля Порошенко говорил, что он фигурирует в 24 уголовных производствах. 8 июля одно из этих дел – оно касается продажи киевского завода "Кузница на Рыбальском" – было закрыто. Руководитель следственной группы ГБР по этому делу Олег Корецкий заявил, что на него оказывали давление в рамках расследования дела. "Ты расследуешь все нормально по закону, а потом приходят эти непонятные харьковские люди и начинают давать непонятные указания... Ты им говоришь: "Ребята, нет состава преступления. Давайте принимать законные решения". А они: "Ты уходи, для тебе нет места..." – потому что ты им не подходишь. Конечно, я готов выйти на прессу", – сказал Корецкий.