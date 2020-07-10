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ПОЛИТИКА

Против Порошенко открыто еще четыре уголовных производства

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что уголовные производства открыты по заявлениям бизнесмена Игоря Коломойского.

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Порошенко фигурирует почти в трех десятках уголовных производств
Порошенко фигурирует почти в трех десятках уголовных производств
Фото: EPA

Офис генпрокурора открыл еще четыре уголовных производства, в которых фигурирует пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань. Видео брифинга опубликовано на странице "Европейской солидарности" в Facebook.

Он напомнил, что накануне генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что уголовные производства против Порошенко открывают "по заявлениям обычных людей".

"И в тот же вечер по заявлению обычного человека по фамилии Коломойский Офис генерального прокурора зарегистрировал четыре уголовных производства относительно Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором. Конечно, его заявления касаются "ПриватБанка": что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности "ПриватБанка", что якобы Порошенко разглашал банковскую тайну "ПриватБанка" и, как обычно, – злоупотребление служебным положением и даже легализация средств, полученных преступным путем… Какие средства? Никто не поясняет, лишь распространяет заведомо неправдивые обвинения", – сказал Головань.

Новые производства адвокат назвал продолжением политического преследования Петра Порошенко и высказал предположение, что они не имеют судебной перспективы.

В начале июля Порошенко говорил, что он фигурирует в 24 уголовных производствах. 8 июля одно из этих дел – оно касается продажи киевского завода "Кузница на Рыбальском" – было закрыто. Руководитель следственной группы ГБР по этому делу Олег Корецкий заявил, что на него оказывали давление в рамках расследования дела. "Ты расследуешь все нормально по закону, а потом приходят эти непонятные харьковские люди и начинают давать непонятные указания... Ты им говоришь: "Ребята, нет состава преступления. Давайте принимать законные решения". А они: "Ты уходи, для тебе нет места..." – потому что ты им не подходишь. Конечно, я готов выйти на прессу", – сказал Корецкий.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Кузница на Рыбальском, Игорь Головань, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, ГБР, Олег Корецкий
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