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Следователь ГБР: 80% производств против Порошенко нужно закрыть

Производство, которое касается возможного уклонения от уплаты налогов пятым президентом Украины Петром Порошенко при покупке-продаже телеканала "Прямий" является бесперспективным, считает руководитель группы следователей Госбюро расследований Олег Корецкий.

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Следователь напомнил, что три дела против Порошенко уже закрыты
Следователь напомнил, что три дела против Порошенко уже закрыты
Фото: EPA

80% всех производств, где фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, являются бесперспективными и должны быть закрыты. Об этом во время брифинга 9 июля сообщил руководитель группы следователей Госбюро расследований Олег Корецкий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Что касается уголовных производств, которые я считаю бесперспективными. В первую очередь это то производство, по которому я принял решение о его закрытии – по поводу возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже завода “Кузня на Рыбальском”. Производство, которое касается возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямий", – отметил он.

Она также напомнил, что ГБР месяц назад закрыло еще три производства, в которых фигурировал Порошенко, так как в них не было состава преступлений. Среди них производства, которые касаются якобы несвоевременного назначения судей, внесения представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции и вероятного давления на Окружной админсуд Киева во время национализации "ПриватБанка".

Кроме того, Корецкий перечислил еще несколько производств, которые необходимо закрыть. Среди них:

  • о вероятном недостоверном декларировании Порошенко доходов в 2018 году;
  • о подписании Минских соглашений;
  • о деятельности Липецкой кондитерской фабрики;
  • о возможном разжигании вражды во время создания Православной церкви Украины;
  • о возможном незаконном назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки;
  • об отмене распоряжения о выделении земельных участков на территории Николаевской области.

Еще два производства (о перевозке картин через границу и по "пленкам Байдена") следователь не прокомментировал, так как "их не видел и не может говорить объективно".

1 июля Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах, без учета трех ранее закрытых.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его предшественник использует уголовные дела против себя, чтобы перед осенними местными выборами повысить рейтинги партии "Европейская солидарность".

Теги: Петр Порошенко, телеканал Прямой, ГБР, Олег Корецкий
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