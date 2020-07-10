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Климкин о пленках с "разговором" Путина и Порошенко: С 2015 года трудно представить именно такую тональность

Обнародование новых пленок, на которых якобы записан разговор президентов Украины и РФ Петра Порошенко и Владимира Путина в 2015 году, больше напоминает антиукраинскую спецоперацию, его целью может быть поляризация украинского общества. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Климкин: Ситуация способствует расшатыванию общественных настроений
Климкин: Ситуация способствует расшатыванию общественных настроений
Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что история с обнародованием новых записей с разговорами якобы пятого президента Украины Петра Порошенко похожа на антиукраинскую спецоперацию.

Отвечая на вопрос журналиста, насколько мог быть реальным такой разговор Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, Климкин сказал: "На самом деле, трудно это оценить. Тем не менее с 2015 года (а говорят, что это имеет отношение к 2015 году) трудно представить именно такую тональность".

Он подчеркнул, что ответ на этот вопрос должна дать экспертиза.

"Как по мне, это больше напоминает антиукраинскую спецоперацию. Сначала было много спекуляций, что это может повредить [кандидату в президенты США Джо] Байдену и это на самом деле больше американская история. Если бы это было год назад (условно говоря, до пандемии коронавируса), я бы еще каким-то образом мог в это если не поверить, то допустить. Но сейчас и с точки зрения последовательности обнародования, и с точки зрения тональности это похоже на просто антиукраинский контекст, а не антиамериканский", – отметил Климкин.

Экс-чиновник высказал мнение, что ситуация с обнародованием записей все больше способствует поляризации общества и расшатыванию общественных настроений.

"Я считаю, что на самом деле это первая цель. Я не знаю, кто ведет эту операцию, но, тем не менее, это, по-моему, логика № 1", – добавил Климкин.

9 июля внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил, что получил от "журналистов-расследователей" запись переговоров Порошенко с Путиным, датированных 30 апреля 2015 года. Голоса, похожие на голоса этих политиков, обсуждают ситуацию в Украине и обмениваются шутками. Порошенко якобы завершает разговор словами: "Жму руку", – а Путин, предположительно, отвечает: "Обнимаю, до свидания".

Кроме того, в очередной порции прослушки переговоров пятого президента с экс-вице-президентом США Джо Байденом речь шла о якобы проведенной без согласия США "украинской диверсии" против российских объектов в Крыму.

В партии Порошенко "Европейская солидарность" записи назвали "грубо смонтированным, тщательно скомпилированным фальсификатом".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Петр Порошенко, Украина, Джо Байден, Павел Климкин, экспертиза
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