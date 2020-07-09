Гриценко о пленках Деркача: Знаю Порошенко давно и хорошо. Нет сомнений, что это его голос

Поклонники пятого президента Украины Петра Порошенко будут говорить, что новые пленки, представленные внефракционным народным депутатом Андреем Деркачом, – монтаж, однако сомнений в том, что записан именно голос Порошенко, нет. Об этом заявил бывший министр обороны Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Знаю Порошенко давно и хорошо. Сомнений в том, что это его голос и стиль общения, у меня нет", – сказал он в комментарии изданию "ГОРДОН".

Обнародование содержания беседы, участниками которой, предположительно, были Порошенко и президент России Владимир Путин, должно повлиять не столько на фанатов пятого президента, как на "думающих людей", написал Гриценко в Facebook.

"Больше всего мне жаль тех людей, которые поверили – а некоторые и до сих пор верят – Порошенко. Думаю, эти пленки не последние. Не на трибуне с металлом в голосе – здесь Порошенко настоящий", – отметил экс-министр.

9 июля Деркач заявил, что получил от "журналистов-расследователей" запись переговоров Порошенко с Путиным, датированных 30 апреля 2015 года. Голоса, похожие на голоса этих политиков, обсуждают ситуацию в Украине и обмениваются шутками. Порошенко якобы завершает разговор словами: "Жму руку", – а Путин, предположительно, отвечает: "Обнимаю, до свидания".

Кроме того, в очередной порции прослушки переговоров пятого президента с экс-вице-президентом США Джо Байденом речь шла о якобы проведенной без согласия США "украинской диверсии" против российских объектов в Крыму.

В партии Порошенко "Европейская солидарность" записи назвали "грубо смонтированным, тщательно скомпилированным фальсификатом".