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"Российский след в президентских разговорах и украинской энергетике". 10 июля в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы Савика Шустера, которая начнется сегодня в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят публикацию якобы записей разговора пятого президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, а также ситуацию в украинской энергетике.

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Программа начнется в 21.00
Программа начнется в 21.00
Фото: Шустер LIVE / Facebook

Темами сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" станет "российский след в президентских разговорах и в украинской энергетике", сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

  • экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;
  • бывший председатель СБУ Игорь Смешко;
  • бывший нардеп от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский;
  • замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив;
  • нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус;
  • нардеп от ВО "Батьківщина", бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко;
  • народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский;
  • народный депутат от ВО "Батьківщина" Михаил Волынец;
  • директор по коммерческой деятельности холдинга ДТЭК Виталий Бутенко;
  • бывший внефракционный нардеп Борислав Береза;
  • экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале Shuster online.

видео

Видео: Shuster online / YouTube
Теги: ВО Свобода, Россия, СБУ, Украина, Руслан Кошулинский, ВО Батьківщина, Михаил Саакашвили, Игорь Смешко, Борислав Береза, Михаил Волынец, ДТЭК, Иван Плачков, Алексей Кучеренко, ЖКХ, Юлия Ковалив, Александр Дубинский, Андрей Герус, Свобода слова Савика Шустера, Виталий Бутенко
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