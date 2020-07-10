"Российский след в президентских разговорах и украинской энергетике". 10 июля в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Темами сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" станет "российский след в президентских разговорах и в украинской энергетике", сообщается на странице "Шустер LIVE" в Facebook.
Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:
- экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;
- бывший председатель СБУ Игорь Смешко;
- бывший нардеп от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский;
- замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив;
- нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус;
- нардеп от ВО "Батьківщина", бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко;
- народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский;
- народный депутат от ВО "Батьківщина" Михаил Волынец;
- директор по коммерческой деятельности холдинга ДТЭК Виталий Бутенко;
- бывший внефракционный нардеп Борислав Береза;
- экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале Shuster online.