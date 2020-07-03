Кто давил на Смолия и что будет с курсом гривны? Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
3 июля на телеканале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online транслируется программа "Свобода слова Савика Шустера". Ее участники обсудили отставку Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины и ее последствия для финансовой стабильности в стране. Среди гостей программы – премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, экс-премьер-министры Украины Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, министр финансов Сергей Марченко.
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