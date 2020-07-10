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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Декоммунизация. Украинизация. Ассоциация. Безвиз. Томос. Не знаю, как Порошенко говорил с Путиным, но я вижу, что он сделал в итоге

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Международная коалиция. Декоммунизация. Украинизация. Ассоциация. Безвиз. Томос. ПЦУ.

Делал ли сам, двигал ли с Кабмином, подписывал ли за Радой или просто стоял рядом – уже не имеет принципиального значения. Все это ассоциируется и всегда будет ассоциироваться именно с его президентством.

Не знаю, как он там говорил с Путиным, но точно знаю и вижу, что он в итоге сделал. Это данность.

А разговор. Хрен его знает, как бы на его месте говорил бы каждый из нас. Если был – да, мог быть жестче. Если не был – не о чем вообще говорить.

Одно точно знаю. Он уже больше года не президент, а все эти достижения остались с нами. И все эти решения планомерно отдаляли нас от России, создавали нашу идентичность и приближали к другому, цивилизованному миру.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Украина, Алексей Давиденко
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