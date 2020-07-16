ВМС назвали имя погибшего 13 июля на Донбассе морпеха

13 июля на Донбассе погиб офицер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Красногрудь.

Командование Военно-Морских сил Вооруженых сил Украины назвало имя погибшего на Донбассе 13 июля военного – это лейтенант Дмитрий Красногрудь. Об этом говорится в сообщении на странице ВМС ВСУ в Facebook.

"13 июля, во время выполнения боевого задания в районе операции Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью наш боевой собрат – лейтенант Красногрудь Дмитрий Анатольевич. Командование, весь личный состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким военнослужащего. Светлая память о защитнике Отечества навсегда останется в наших сердцах. Вечная память герою", – говорится в сообщении.

Утром 13 июля в районе Зайцево боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

При попытке эвакуировать тело был убит украинский медик, ранение получил также боец 35-й бригады морской пехоты.

14 июля стало известно, что тело погибшего военнослужащего, которого пытались эвакуировать, боевики забрали на не подконтрольную Украине территорию.

15 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил тело военнослужащего.