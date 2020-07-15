Украинские военные просят не сообщать имена погибших до официальных заявлений

Перед публикацией информации о смерти военных обязательно должны быть соблюдены процедуры и протоколы, среди которых главное – сообщить о трагедии родным и близким, заявили военные 35-й отдельной бригады морской пехоты.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины Фото: depositphotos.com

Военные 35-й отдельной бригады морской пехоты просят не называть имена погибших военных, пока они не будут опубликованы официально. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба бригады на странице в Facebook.

“На днях одно из подразделений бригады морской пехоты понесло потери на востоке Украины. Особенно украинское общество всколыхнуло убийство нашего боевого медика российскими оккупантами. Мы разделяем боль и ярость, которая переполняет всех неравнодушных украинцев, и заверяем, что это и другие преступления не останутся для врага без наказания. Однако, исходя из ряда объективных причин, официальные ресурсы не разглашают имена павших в тот день воинов. Перед тем, как это сделать, обязательно должны быть соблюдены определенные процедуры и протоколы, среди которых главное – сообщить о трагедии родным и близким”, – говорится в сообщении.

В морской пехоте отметили, что представители интернет-сообщества решают оглашать имена погибших самостоятельно, не дождавшись, пока с поля боя будут возвращены тела бойцов и вышеупомянутая процедура будет соблюдена.

“Просим не сообщать имена погибших до тех пор, пока они не будут опубликованы на официальных ресурсах”, – заявили военные.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Утром 13 июля в районе Зайцево боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. При попытке эвакуировать тело был убит украинский медик.