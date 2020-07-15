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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Обстрел группы эвакуации под Зайцево. В 35-й бригаде рассказали, что тело военного медика до сих пор не эвакуировали, судьба еще одного военнослужащего неизвестна

В результате обстрела группы эвакуации под Зайцево Донецкой области 13 июля погиб военный медик, а двое военнослужащих получили ранения. Один раненый смог отползти к украинским позициям, судьба второго до сих пор неизвестна, рассказали изданию "ГОРДОН" в 35-й отдельной бригаде морской пехоты.

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Группу украинских военных обстреляли, когда они пытались эвакуировать с поля боя тело погибшего офицера
Группу украинских военных обстреляли, когда они пытались эвакуировать с поля боя тело погибшего офицера
Фото: EPA (архив)

Украинская сторона до сих пор не смогла эвакуировать тело погибшего возле поселка Зайцево Донецкой области медика, судьба еще одного военнослужащего, который тоже попал в засаду боевиков, остается неизвестной. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказали в 35-й отдельной бригаде морской пехоты. 

По состоянию на 15 июля новую информацию о них получить не удалось, отметили военнослужащие. 

"К сожалению, новой информацией мы не располагаем. Известно только, что продолжаются переговоры. Об их результате сразу всем сообщим", – рассказали в бригаде. 

Утром 13 июля в районе Зайцево офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины, сообщили в штабе операции Объединенных сил. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погиб военный медик, один военнослужащий получил ранение, а еще один  боевую травму, проинформировали в штабе ООС. 

"Новинарня" отметила, что один раненый военный смог отползти к украинским позициям, а второй получил тяжелые травмы, именно его судьба неизвестна. Издание предположило, что он либо остается на поле боя, либо без помощи мог погибнуть. 

Командир 35-й бригады полковник Николай Палас рассказал журналистам, что группа эвакуации состояла из двух представителей украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, саперов и группы сопровождения.

"Были одеты в белые каски, белые жилеты, также с ними был боевой медик", – сказал Палас, уточнив, что группа попала в засаду в 15 м от тела погибшего военнослужащего. 

Тело офицера, которое должна была эвакуировать группа, забрали боевики и вернули его только спустя два дня, 15 июля

Убийство военного медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, украинские дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Посольство США в Украине осудило "беспрерывную жестокую агрессию" пророссийских сил на Донбассе. 

После обстрела группы эвакуации украинская прокуратура начала уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством). Прокуроры усматривают в действиях представителей незаконных вооруженных формирований признаки вероломства, что прямо запрещено ст. 37 дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года. В ведомстве отметили, что это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны донецкого аэропорта.

Теги: Донецкая область, боевики, Зайцево, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе
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