"Отдаем дань героизму украинцев". Посольство США в Украине прокомментировало убийство медика на Донбассе

Посольство США в Украине осудило "беспрерывную жестокую агрессию" пророссийских сил на Донбассе.

14 июля в Twitter посольство США в Украине прокомментировало убийство боевиками украинского медика на Донбассе.

"Мы глубоко расстроены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцевого. Мы вместе с народом Украины осуждаем беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань героизму многих украинцев, которые потеряли жизни и были травмированы во время храброго несения службы своей демократии", – сказано в сообщении.

13 июля российско-оккупационные войска убили украинского медика, который, согласно договоренности, пытался эвакуировать тело погибшего утром военнослужащего. Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, где утром 13 июля боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Убийство военного медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, украинские дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По состоянию на 14 июля, тело погибшего военного медика и раненый боец 35-й бригады морской пехоты, которые попали в засаду боевиков во время эвакуации тела погибшего украинского военного, остаются на поле боя вблизи Зайцево Донецкой области. Тело бойца, которое они должны были эвакуировать, забрали боевики.