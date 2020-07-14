Убийство медика на Донбассе. Прокуратура начала расследование обстрела медперсонала

Расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства представителями незаконных вооруженных формирований РФ на Донбассе, сообщает Офис генпрокурора Украины.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование обстрела на Донбассе, в результате которого российские оккупанты убили украинского медика. Об этом 14 июля сообщает Офис генпрокурора Украины.

Отмечается, что расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, а также умышленного убийства представителями незаконных вооруженных формирований РФ (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"Прокурорами установлено, что 13 июля при попытке эвакуации тела погибшего командира разведывательного взвода, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле села Зайцево Бахмутского района, представителями незаконного вооруженного формирования РФ был осуществлен обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия военнослужащих, которые имели маркировку медицинского персонала", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что для эвакуации тела военнослужащего был согласован режим тишины, однако боевики нарушили обещания о прекращении огня.

Прокуроры усматривают в действиях представителей незаконных формирований РФ признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

"Это третий зарегистрированный факт вероломства после Иловайской трагедии и обороны Донецкого аэропорта", – отметили в прокуратуре.

13 июля российско-оккупационные войска убили украинского медика, который, согласно договоренности, пытался эвакуировать тело погибшего утром военнослужащего. Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области, где утром 13 июля боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Убийство военного медика на Донбассе имеет признаки военного преступления, украинские дипломаты постараются, чтобы это событие получило огласку, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По состоянию на 14 июля тело погибшего военного медика и раненый боец 35-й бригады морской пехоты, которые попали в засаду боевиков во время эвакуации тела погибшего украинского военного, остаются на поле боя вблизи Зайцево Донецкой области. Тело бойца, которое они должны были эвакуировать, забрали боевики.