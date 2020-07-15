Боевики вернули тело погибшего в Донецкой области украинского военнослужащего

13 июля в районе Зайцево Донецкой области погиб украинский военнослужащий, его тело забрали боевики. 15 июля штаб операции Объединенных сил сообщил, что погибшего вернули.

15 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил (ООС) тело военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибшего 13 июля под Зайцево Донецкой области. Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба ООС.

"15 июля состоялось возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево. Сейчас продолжается подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почтения памяти павшего украинского героя", – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Утром 13 июля в районе Зайцево боец ВСУ получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

При попытке эвакуировать тело был убит украинский медик.

Тело погибшего перед этим военнослужащего боевики забрали на не подконтрольную территорию.