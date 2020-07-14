"Применили противотанковый ракетный комплекс". В штабе ООС сообщили о ранении семи украинских военнослужащих

По данным штаба операции Объединенных сил, вечером 14 июля шесть украинских военнослужащих получили ранения в районе Новомихайловки, еще один – в районе Водяного.

14 июля в Донецкой области боевики ранили семерых военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Вблизи Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот". Шесть военнослужащих получили осколочные ранения. Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от Водяного. Всего с начала сегодняшних суток семь украинских защитников получили ранения", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что раненых эвакуировали и госпитализировали.

"Действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются", – отметили в штабе ООС.

В сводке пресс-центра штаба ООС по состоянию на 17.00 о раненых украинских военнослужащих не сообщалось.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

ПТРК "Фагот" – переносной ракетный комплекс, радиус поражения которого составляет до четырех километров.