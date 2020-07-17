Боевики третий день не позволяют украинской стороне начать поиски раненого военного – СЦКК

Сегодня во время очередных переговоров с боевиками "ДНР" при посредничестве Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ снова не были достигнуты договоренности по поиску и эвакуации раненого 13 июля в "серой зоне" украинского военного. Боевики не дают проводить поисковые мероприятия, сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Российские наемники на Донбассе третий день не дают украинской стороне провести поиск раненого 13 июля военнослужащего, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево. Об этом говорится в сообщении украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на странице в Facebook штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня во время очередных переговоров через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск в очередной раз не были достигнуты договоренности по поиску и эвакуации нашего раненого защитника. Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия", – говорится в сообщении.

Украинская сторона в СЦКК настаивает на проведении самостоятельного поиска представителями украинской поисковой группы "Эвакуация 200", в состав которой войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком.

"Они будут находиться без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты", – отметили в СЦКК.

"Украинская сторона в СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вышеуказанного вопроса и подчеркивает, что данные факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационной власти есть не что иное, как нежелание признавать международно принятые правовые нормы и принципы в соответствии с международным гуманитарным правом", – говорится в сообщении.

Утром 13 июля в районе Зайцево офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

15 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил тело военнослужащего, который погиб утром при подрыве взрывного устройства. Это лейтенант Дмитрий Красногрудь.

16 июля в штабе сообщили, что миссия ОБСЕ получила гарантии незаконных вооруженных формирований о режиме тишины для поисков пострадавшего.