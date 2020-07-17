Штаб ООС сообщил о режиме тишины для поисков раненого сержанта из эвакуационной группы ВСУ

16 июля в 12.00 в районе Зайцево Донецкой области начались поиски украинского военнослужащего, который 13 июля был ранен во время обстрела эвакуационной группы. Об этом сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.
"По инициативе украинской стороны от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ получены гарантии режима тишины", – говорится в сообщении.
Командование Объединенных сил также делает все необходимое для передачи тела погибшего в ходе эвакуации военного медика на контролируемую украинскими властями территорию, отметили в штабе.
В первоначальном варианте поста также было сказано, что Украина и ее зарубежные партнеры ожидают, что "Россия возьмет на себя ответственность, использует влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для соблюдения режима".
Упоминание России впоследствии удалили при редактировании сообщения.
Утром 13 июля в районе Зайцево офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.
15 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил тело военнослужащего, который погиб утром при подрыве взрывного устройства. Это лейтенант Дмитрий Красногрудь.