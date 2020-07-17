Штаб ООС сообщил о режиме тишины для поисков раненого сержанта из эвакуационной группы ВСУ

13 июля во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области погиб военный медик, а еще один боец ВСУ получил ранение. Сегодня миссия ОБСЕ получила гарантии незаконных вооруженных формирований о режиме тишины для поисков пострадавшего, сказано в сообщении на Facebook-странице штаба ООС.

16 июля в 12.00 в районе Зайцево Донецкой области начались поиски украинского военнослужащего, который 13 июля был ранен во время обстрела эвакуационной группы. Об этом сообщил в Facebook штаб операции Объединенных сил.

"По инициативе украинской стороны от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ получены гарантии режима тишины", – говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил также делает все необходимое для передачи тела погибшего в ходе эвакуации военного медика на контролируемую украинскими властями территорию, отметили в штабе.

В первоначальном варианте поста также было сказано, что Украина и ее зарубежные партнеры ожидают, что "Россия возьмет на себя ответственность, использует влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для соблюдения режима".

Скриншот: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Упоминание России впоследствии удалили при редактировании сообщения.

Утром 13 июля в районе Зайцево офицер 35-й отдельной бригады морской пехоты во время выполнения боевого задания получил смертельное ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Украинская сторона в тот же день договорилась с боевиками об эвакуации тела погибшего и объявлении режима тишины. Но когда группа в белых касках с опознавательными знаками приблизилась к телу офицера, боевики открыли по ней огонь вначале из стрелкового оружия, а затем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как рассказал командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас, первым в группе шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар и был ранен. Военный медик и один из разведчиков пытались оказать помощь раненому сержанту, который отползал навстречу группе. В то же время боевики продолжали вести огонь, в результате чего медик погиб на месте, а офицер разведки получил контузию. Его удалось эвакуировать офицерам инженерно-саперной группы.

15 июля боевики передали представителям операции Объединенных сил тело военнослужащего, который погиб утром при подрыве взрывного устройства. Это лейтенант Дмитрий Красногрудь.