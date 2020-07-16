Оккупанты на Донбассе применили запрещенные Оттавской конвенцией мины – штаб ООС

Запрещенные Оттавской конвенцией мины, которые используют боевики на Донбассе, производятся исключительно в России, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Российские оккупанты на Донбассе применили мины, запрещенные Оттавской конвенцией. Об этом 16 июля сообщает штаб операции Объединенных сил.

"15 июля российско-оккупационные войска с направления неподконтрольного поселка Доломитное совершили обстрел в сторону жилых домов поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. Враг применил РПГ-7, граната которого была заменена на мину ПОМ-2. Оперативно прибывшая на место обстрела наблюдательная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации провела фотофиксацию и установила, что на территории "Бахмутского аграрного союза" в результате обстрела российскими оккупантами обнаружена мина ПОМ-2, которая не была приведена в боевое состояние", – говорится в сообщении.

Как уточнили в штабе ООС, период самоликвидации противопехотной мины ПОМ-2 составляет от четырех до 100 часов (в среднем 23–24 часа). Для доставки мин используется гранатомет РПГ-7 с переделанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения составляет до 16 метров. Мина срабатывает в момент, когда человек заденет одну из четырех тонких капроновых нитей, длиной до 10 метров каждая. Существуют модификации мины также и без самоликвидации.

В украинской стороне СЦКК отметили, что данный вид мин запрещен Оттавской конвенцией с 1997 года и изготавливается исключительно в РФ.

Оттавский договор или Конвенция о запрете противопехотных мин – договор о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Договор предусматривает полное уничтожение всех запасов противопехотных мин ненаправленного действия и ликвидацию минных полей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.