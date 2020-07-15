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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за сбитого Boeing на Донбассе

Правительство Нидерландов 10 июля подало в Европейский суд по правам человека иск против России из-за катастрофы малайзийского Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году. 15 июля в суде сообщили, что зарегистрировали иск.

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В иске Нидерландов в ЕСПЧ сказано, что Россия нарушила три статьи Европейской конвенции по правам человека
В иске Нидерландов в ЕСПЧ сказано, что Россия нарушила три статьи Европейской конвенции по правам человека
Фото: depositphotos.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов против Российской Федерации из-за авиакатастрофы малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, сообщила пресс-служба суда 15 июля (.pdf). 

В ЕСПЧ напомнили, что Нидерланды подали иск 10 июля. Он был зарегистрирован под №28525/20. 

По данным правительства Нидерландов, самолет сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", который принадлежал и был предоставлен Российской Федерацией.

Нидерланды считают, что Россия нарушила три статьи Европейской конвенции по правам человекаст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты). 

В суде подчеркнули, что Российская Федерация неоднократно отрицала какую-либо причастность к авиакатастрофе.

На рассмотрении ЕСПЧ уже есть индивидуальные иски от родственников жертв крушения рейса MH17, сказано в заявлении. 

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. 

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

В июле 2020 года Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.

В Совете Федерации РФ "выразили недоумение" в связи с решением правительства Нидерландов.

Украинские власти не исключили, что Киев присоединится к иску Нидерландов в ЕСПЧ.

Теги: ЕСПЧ, Нидерланды, авиакатастрофа, Boeing 777, MH17
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