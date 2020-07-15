В Нидерландах уточнили статьи, по которым страна обратилась в ЕСПЧ с иском против России из-за крушения MH17

Министерство юстиции Нидерландов уточнило правовую основу своего иска против России в ЕСПЧ. Страны, желающие присоединиться к процессу, могут сделать это в течение 12 недель после передачи иска стране-ответчику.

В иске Нидерландов, поданном в Европейский суд по правам человека в связи с уничтожением рейса MH17 на Донбассе, говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека. Об этом агентству "Укринформ" сообщил 14 июля посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

"Представители государств – членов международной совместной следственной группы и стран, чьи граждане погибли в результате крушения самолета, предоставили развернутую информацию по иску Нидерландов в ЕСПЧ против РФ и высказали предложение поддержать такой шаг. Также было представлено уточнение правовой основы обращения Нидерландов. В частности, страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска России секретариатом ЕСПЧ", – рассказал Ченцов.

По мнению страны-истца, Россия нарушила статьи 2, 3 и 13 конвенции.

Статья 2 определяет, что право каждого человека на жизнь охраняется законом.

Статья 3 подчеркивает, что никто не должен подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Статья 13 указывает, что каждый, чьи права и свободы, признанные конвенцией, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

"Нидерланды ссылаются на статью 13 конвенции в связи с ненадлежащим уровнем сотрудничества РФ в расследовании крушения самолета вопреки ее обязательствам в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной помощи по уголовным делам", – отметил украинский посол.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

10 июля Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.

В Совете Федерации РФ "выразили недоумение" в связи с планами правительства Нидерландов.

11 июля Ченцов не исключил, что Украина присоединится к иску Нидерландов в ЕСПЧ по делу о крушении рейса MH17 с учетом рассмотрения других исков, которые официальный Киев подал против России в международные инстанции.