Украина может присоединиться к иску Нидерландов против России по делу о крушении рейса MH17

Украина примет решение о присоединении к иску Нидерландов в ЕСПЧ по делу о крушении рейса MH17 с учетом рассмотрения других исков, которые официальный Киев подал против России в международные инстанции, заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Согласно выводам следственной группы, рейс MH17 был сбит над Донбассом из российского "Бука" Фото: EPA

Нидерланды рассматривают возможность привлечения других государств, в том числе Украины, в процесс против России в Европейском суде по правам человека в деле о крушении рейса МН17 на Донбассе. Об этом в комментарии "Укринформу" заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

"Очень важно, что инициируя межгосударственный спор, Нидерланды выступают от имени всех погибших и их родственников. Нидерландская сторона также рассматривает возможность привлечения других государств в этот процесс. В частности, государств-членов [Международной следственной группы] и государств, граждане которых погибли в результате крушения самолета", – отметил дипломат.

Отвечая на вопрос, намерена ли Украина присоединиться к иску Нидерландов, Ченцов сказал, что решение о целесообразности этого шага будет приниматься с учетом рассмотрения иска Украины к РФ в Международном суде ООН и ранее инициированного Украиной межгосударственного иска против РФ в ЕСПЧ.

"Подача Нидерландами иска против РФ в ЕСПЧ является важным шагом, дополняет мероприятия, которые уже используются в судебной плоскости во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН №2166", – заявил посол.

10 июля Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с катастрофой малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски.

В Совете Федерации РФ "выразили недоумение" в связи с планами правительства Нидерландов подать иск против России из-за крушения Boeing 777 на Донбассе. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что это "весьма странная инициатива во всех отношениях".

С иском в ЕСПЧ обратились некоторые родственники жертв катастрофы. Жалобу от имени 40 семей против России и ее президента подал адвокат Джерри Скиннер. Пострадавшие требуют $330 млн компенсации.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались от участия в процессе, Пулатов представлен группой адвокатов.

Дело рассматривает Окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол.