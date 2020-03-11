Адвокат потерпевших по делу MH17: Думаю, мы услышим о Путине во время судебного процесса в Нидерландах

Адвокат родственников погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом Джерри Скиннер считает, что зенитный ракетный комплекс "Бук", из которого сбили лайнер, не мог попасть с территории РФ в Украину без согласия российского президента Владимира Путина.

Скиннер: Такое мощное и высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию РФ, если бы это не было санкционировано на самом высоком уровне Фото: EPA

Такое оружие, как зенитный ракетный комплекс "Бук", не могло покинуть территорию России без согласия верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации, президента Владимира Путина, именно поэтому его фамилия будет звучать во время начавшегося в Нидерландах судебного процесса по делу о катастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом. Такое мнение высказал адвокат родственников погибших в авиакатастрофе Джерри Скиннер в интервью "Німецькій хвилі", которое вышло 10 марта.

"Вероятно, мы услышим фамилию приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на востоке Украины. Думаю, мы услышим и о господине Путине. Не думаю, что мы узнаем много. Но по моему личному мнению, такое мощное и высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было санкционировано на самом высоком уровне. Все произошло именно так, как это произошло. Именно потому, что Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью", – сказал Скиннер.

Адвокат от имени 40 семей родственников жертв авиакатастрофы подал в Европейский суд по правам человека иск против России и ее президента. Пострадавшие требуют $330 млн компенсации.

"Если ее присудят, это будет иметь скорее символическое значение, чем реальные последствия. Это признание того, что человек стал жертвой преступления и получит за это компенсацию... Большинство людей хотят видеть результаты расследования, хотят видеть признание вины. Это то, что имеет для них большее значение, чем деньги", – отметил Скиннер.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из российского комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Следователи восстановили маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), заместитель главы разведки "ДНР", гражданин РФ Олег Пулатов, а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот).

Во время судебного процесса нидерландские прокуроры заявили, что Россия хочет помешать расследованию по делу MH17 и что "она не против задействовать российские спецслужбы с этой целью". В посольстве в Нидерландах ответили, что Москва последовательно выступает за полное, тщательное и независимое расследование.