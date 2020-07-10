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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Родственники жертв MH17 призвали США предоставить спутниковые снимки с запуском ракеты, чтобы не допустить "победы сил тьмы"

Группа родственников жертв катастрофы малайзийского Boeing 777 на Донбассе обратилась с письмом к американскому послу в Нидерландах, в котором призвала США предоставить суду спутниковые снимки с запуском ракеты. Вскоре после катастрофы тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявил: "Мы видели взлет. Мы видели траекторию. Мы видели удар".

Акция родственников жертв крушения рейса MH17 перед посольством России в Гааге (Нидерланды), 8 марта 2020 года
Акция родственников жертв крушения рейса MH17 перед посольством России в Гааге (Нидерланды), 8 марта 2020 года
Фото: EPA

Группа родственников жертв катастрофы малайзийского Boeing 777 на Донбассе написала письмо американскому послу в Нидерландах Питу Хукстре, в котором призвала обнародовать спутниковые снимки с запуском ракеты. Копию письма опубликовал в Twitter 9 июля Томас Шансман.

Шансман в авиакатастрофе потерял сына – 19-летнего Куинна Шансмана, у которого было двойное американо-нидерландское гражданство. Это единственный американец, погибший на борту, сообщила газета New York Post.

"Мы отправили письмо послу США в Нидерландах с просьбой рассмотреть возможность предоставления спутниковых данных, на которые правительство США ссылалось 12 августа 2014 года, по запросу суда Нидерландов", – сообщил Шансман.

В письме родственники отметили, что доказательства, зафиксированные в момент запуска ракеты, очевидно, имеют большую ценность, чем полученные в ходе расследования на месте преступления год спустя или показания свидетелей, которые те дают сегодня. Они опасаются, что отсутствие доказательств может привести к провалу судебного процесса по делу MH17.

"Мы все знаем, что преступники и их защитники потратили шесть лет, пытаясь достичь этого. Но на самом деле это означало бы победу сил тьмы на этой планете", – сказано в письмо.

Его подписали восемь человек, которые входят в инициативную группу.

Вскоре после катастрофы, 17 июля 2014 года, тогдашний госсекретарь США Джон Керри заявил: "Мы видели взлет. Мы видели траекторию. Мы видели удар".

Нидерландские прокуроры получили доступ к американским спутниковым снимкам ракетного удара по самолету, и судьи запросили у стороны обвинения информацию, могут ли эти снимки быть приобщены к материалам дела. Издание Algemeen Dagblad отметило, что судьи обязали прокуроров обратиться к американской стороне и уточнить, при каких условиях снимки могут быть обнародованы. В последний раз с таким запросом Нидерланды обращались в 2016 году. Власти США заявили, что не могут предоставить больше информации, чем в конфиденциальном письменном заявлении, переданном Государственной прокуратуре Нидерландов, отметила сторона обвинения.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо"министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались от участия в процессе, Пулатов представлен группой адвокатов.

Дело рассматривает Окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол.

Теги: США, Нидерланды, авиакатастрофа, Boeing 777, MH17, война в Украине, война на Донбассе
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