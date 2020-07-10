"Весьма странная инициатива". В Совете Федерации РФ прокомментировали планы Нидерландов подать против России иск в ЕСПЧ по делу MH17

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что еще не завершено следствие по делу о крушении малайзийского самолета на Донбассе и нет судебных решений национального уровня, поэтому инициативу Нидерландов обратиться в Европейский суд по правам человека он считает странной.

Косачев: При чем здесь ЕСПЧ? Фото: council.gov.ru

В Совете Федерации РФ "выразили недоумение" в связи с планами правительства Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения Boeing 777 на Донбассе, сообщил "Интерфакс" 10 июля.

В комментарии агентству глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что это "весьма странная инициатива во всех отношениях".

Сенатор отметил, что еще не завершено следствие, нет судебных решений национального уровня "и, наконец, при чем здесь ЕСПЧ".

10 июля Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с катастрофой малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски. Ранее с иском в ЕСПЧ обратились некоторые родственники жертв катастрофы. Жалобу от имени 40 семей против России и ее президента подал адвокат Джерри Скиннер. Пострадавшие требуют $330 млн компенсации.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались от участия в процессе, Пулатов представлен группой адвокатов.

Дело рассматривает Окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол.