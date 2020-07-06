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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17 ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Венедиктов: Россия ведет тайные переговоры с Австралией и Нидерландами по поводу MH17

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Россия, с одной стороны, утверждает, что никто ей не указ, а с другой – пытается договориться по поводу катастрофы малайзийского Boeing 777 в Донецкой области.

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Венедиктов: Я продолжаю говорить: "Ребята, почему вы врете, придумываете летчика Волошина, если "Бук" наш?"
Венедиктов: Я продолжаю говорить: "Ребята, почему вы врете, придумываете летчика Волошина, если "Бук" наш?"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли во время катастрофы малайзийского самолета  Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Мы демонстрируем, что никто нам не указ, одновременно с этим тайно в Вене ведутся переговоры между нашим МИД и МИД Австралии и Нидерландов по поводу [рейса] MH17. Кричать мы можем что угодно: "Это не мы, дайте нам документы, мы вас всех порвем", тем временем МИД направляет дипломатов [для переговоров]. Идет разговор о компенсациях и чтобы семьи забрали иски", – сказал Венедиктов. 

Он отметил, что ему еще в 2014 году было понятно, что самолет сбили из российского "Бука".

"Что мне понятно? Сбили Boeing из российского "Бука", который был предоставлен вашим сепаратистам (я не знаю, кто стрелял). Мы знаем, что были переговоры, что у Украины есть самолеты, у сепаратистов самолетов нет, и нужно шугануть. Был предоставлен "Бук", и из этого "Бука" был сбит Boeing. А дальше "Бук" ушел обратно в Россию", – сказал журналист.

Венедиктов отметил, что ему до сих пор неизвестно, кто навел ракету, кто был диспетчером, кто дал приказ и  кто выпросил "Бук". В то же время он согласился с утверждением Гордона, что суд в Гааге знает фамилии причастных к авиакатастрофе. 

"Но не все фамилии, не все звания", – уточнил Венедиктов. 

Он сказал, что главное для РФ – компенсировать ущерб без признания вины, и подобные примеры в истории уже были. 

"Я всегда привожу пример: когда американцы сбили иранский гражданский Boeing [в 1988 году над Персидским заливом, тогда погибло 290 человек], они отказывались признавать вину, но семьям выплатили компенсацию. Есть такая формулировка юридическая: без признания вины. Мы платим без признания вины. Кстати, та же история связывает Россию и Украину, когда в 2001 году самолет [Ту-154] летел [над Черным морем и был сбит ракетой, погибло 78 человек]. Украина выплатила компенсацию без признания вины. Мы до сих пор не знаем, кто сбил на самом деле. Потому что в этот момент шли российско-украинские маневры, и в той точке, откуда вылетела ракета, были и украинские военнослужащие, и российские", – сказал он. 

Венедиктов назвал историю по MH17 очень важной, потому что она показывает, что Россия, с одной стороны, утверждает, что никто ей не указ, а с другой – пытается договориться. 

"Я продолжаю говорить: "Ребята, почему вы врете, придумываете летчика [Владислава] Волошина (российская пропаганда утверждала, что малайзийский Boeing 777 мог сбить украинский самолет Су-25, пилотируемый украинским летчиком Волошиным. "ГОРДОН"), если "Бук" наш?". Наш ли экипаж  это мы еще не знаем", – отметил главред радиостанции. 

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает. 

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо"министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались от участия в процессе, Пулатов представлен группой адвокатов. 

Дело рассматривает Окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол. 

Адвокат Джерри Скиннер от имени 40 семей родственников жертв авиакатастрофы подал в Европейский суд по правам человека иск против России и ее президента. Пострадавшие требуют $330 млн компенсации.

"Если ее присудят, это будет иметь скорее символическое значение, чем реальные последствия. Это признание того, что человек стал жертвой преступления и получит за это компенсацию... Большинство людей хотят видеть результаты расследования, хотят видеть признание вины", – отметил Скиннер.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Россия, Австралия, Нидерланды, Алексей Венедиктов, Boeing 777, MH17, война в Украине, Владислав Волошин, война на Донбассе, компенсация
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