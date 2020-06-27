"Стрелял наш "Бук" или нет?" На суде по MH17 представили новые записи разговоров обвиняемых

Фигуранты процесса по делу о крушении малайзийского Boeing Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко в день катастрофы обсуждали пуск ракеты из установки "Бук". Фрагмент перехвата их разговоров представила в гаагском суде прокуратура Нидерландов.

В Нидерландах продолжается суд по делу о гибели 298 пассажиров и членов экипажа MH17 Фото: ЕРА

Прокуратура Нидерландов на суде по делу о крушении рейса MH17 26 июня впервые представила записи телефонных разговоров, которые, по ее сведениям, доказывают, что пассажирский лайнер был сбит ракетой установки "Бук". Об этом сообщает NRC.

Первый фрагмент относится к 16.48 17 июля 2014 года. Командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот) сообщил главе разведки "ДНР" Сергею Дубинскому (Хмурому). "Мы уже на месте. Уже сбили "сушку" (украинский истребитель. – "ГОРДОН")".

Позже, в 19.52, Дубинский звонит своему заместителю Олегу Пулатову (Гюрза): "Так наш "Бук" стрелял или нет?" Пулатов отвечает: "Бук" сбил "сушку" после того, как "сушка" сбила Boeing".

Сразу после этого Дубинский докладывает "министру обороны ДНР" Игорю Гиркину: "Сушка" разнесла Boeing, а мы разнесли "сушку". Хорошие новости, да, Игорь?" Гиркин признается, что не очень верит этому донесению. Дубинский говорит: "Все равно нас в этом обвинят, если вы понимаете, о чем я".

Эти записи обвинение предоставило в ходе ответов на запросы защиты Пулатова. 22 июня его адвокаты поставили под сомнение основную версию катастрофы и потребовали исследовать показания 27 свидетелей о том, что малайзийский самолет был сбит истребителем ВСУ.

Прокуроры Тейс Бергер и Вард Фердинандуссе заявили, что альтернативные версии не нуждаются в дальнейшем расследовании, поскольку даже адвокаты Пулатова не считают их вероятными. Записи разговоров обвиняемых доказывают факт применения "Бука", считают в прокуратуре.

На заседании 3 июля суд решит, какие из запросов защиты Пулатова подлежат удовлетворению.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Версию об украинских истребителях продвигали российские пропагандистские СМИ. В 2014 году они написали, что некий испанский диспетчер Карлос рассказал в своем микроблоге в Twitter, что за несколько минут до того, как малайзийский самолет исчез с радаров, "рядом с ним были замечены два украинских истребителя". Первым сообщение "испанского диспетчера" опубликовал сайт телеканала RT. В августе 2016 года российское издание The Insider обнаружило, что заблокированный ранее Twitter "испанского диспетчера" вновь заработал под именем "Людмила Лопатышкина" и заполняется программой-ботом. В 2018 году Radio Free Europe / Radio Liberty выяснило, что представлявшийся диспетчером гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес имеет судимость за мошенничество, а записи в Twitter делал по заказу телеканала RT Spanish. Санчес рассказал, что получил от RT $48 тыс.

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: граждане России Гиркин, Дубинский, Пулатов, а также гражданин Украины Харченко.