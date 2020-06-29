Родственник жертв катастрофы MH17: Защита обвиняемого действует в том же духе, что и российские власти, это болезненно

Неизвестно, можно ли доверять людям, заявления которых приводили на прошлой неделе адвокаты обвиняемого по делу о гибели рейса MH17 Олега Пулатова. Об этом сказал Антон Котте, чьи сын, невестка и внук погибли в авиакатастрофе.

Многочисленные ходатайства, которые на прошлой неделе направили суду по делу MH17 защитники обвиняемого Олега Пулатова, вызывают стресс и "эмоциональные качели" у родственников жертв. Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Антон Котте, чьи сын, невестка и внук находились на борту разбившегося малайзийского Boeing.

"Стратегия защиты болезненна для родственников жертв. Я ценю, что все стороны в деле стараются относиться к родственникам с осторожностью, но никто из них не может полностью понимать, что мы переживаем", – отметил он.

По его словам, адвокаты Сабине тен Дуссхатэ и Будевейн ван Эйк показали множество видеозаписей с заявлениями людей, которым нельзя доверять безоговорочно.

"Защита сама делает то, в чем обвиняет прокуратуру. Они приводят заявления людей, но мы не знаем, проверены ли они. Откуда это видео? Вы можете это доказать? На самом деле они действуют в том же духе, как и российские власти: приводят много разных людей, которые рассказывают что угодно, но мы не знаем, говорят ли они по доброй воле. Стоит ли доверять тому, что они говорят?" – задался вопросом Котте.

22 июня адвокаты Пулатова поставили под сомнение основную версию катастрофы и потребовали исследовать показания 27 свидетелей о том, что малайзийский самолет был сбит истребителем ВСУ. Прокуроры Тейс Бергер и Вард Фердинандуссе заявили, что альтернативные версии не нуждаются в дальнейшем расследовании, поскольку даже адвокаты не считают их вероятными. На заседании 3 июля суд решит, какие из запросов защиты Пулатова подлежат удовлетворению.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Версию об украинских истребителях продвигали российские пропагандистские СМИ. В 2014 году они написали, что некий испанский диспетчер Карлос рассказал в своем микроблоге в Twitter, что за несколько минут до того, как малайзийский самолет исчез с радаров, "рядом с ним были замечены два украинских истребителя". Первым сообщение "испанского диспетчера" опубликовал сайт телеканала RT. В августе 2016 года российское издание The Insider обнаружило, что заблокированный ранее Twitter "испанского диспетчера" вновь заработал под именем "Людмила Лопатышкина" и заполняется программой-ботом. В 2018 году Radio Free Europe / Radio Liberty выяснило, что представлявшийся диспетчером гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес имеет судимость за мошенничество, а записи в Twitter делал по заказу телеканала RT Spanish. Санчес рассказал, что получил от RT $48 тыс.

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.