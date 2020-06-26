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Рассмотрение дела о крушении рейса MH17 по существу может начаться в феврале-марте 2021 года

Прокуратура Нидерландов считает, что рассмотрение дела о крушении рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе может начаться в феврале-марте 2021 года.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил 26 июня на слушаниях прокурор Вард Фердинандуссе. По его словам, если расследование в отношении россиянина Олега Пулатова, единственного из четверых обвиняемых, чьи интересы представляет группа адвокатов, к этому моменту не будет завершено, то рассмотрение дела по существу может начаться в отношении трех других обвиняемых.

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