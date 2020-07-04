Суд по делу MH17 отклонил большинство запросов защиты Пулатова, но позволил адвокатам осмотреть обломки

Адвокаты одного из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing Олега Пулатова ставили под сомнение основную версию катастрофы – пуск ракеты ЗРК "Бук". Суд отклонил почти все запросы защиты об изучении альтернативных сценариев.

3 июля окружной суд Гааги, который рассматривает дело о крушении в Украине Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, отклонил большинство запросов защиты одного из обвиняемых, гражданина России Олега Пулатова. Об этом сообщает проект "Ґрати".

Защита просила о дополнительных следственных действиях в отношении альтернативных сценариев катастрофы – о том, что Boeing был сбит украинским истребителем или из украинского ЗРК.

Большинство запросов на дополнительный допрос свидетелей, якобы видевших истребитель, отклонены, так как адвокаты Пулатова не уточнили, что именно хотят у них узнать. Запросы на доступ к данным украинских радаров также оставлены без удовлетворения.

Часть запросов удовлетворена: суд согласился уточнить показания украинского зенитчика по фамилии Таранков, которые внесли путаницу в данные о максимальной дальности полета ракет комплекса "Бук". Защите Пулатова также позволили вновь осмотреть останки самолета и опросить экспертов, которые их изучали.

Судья Хендрик Стейнхейс решил отправить дополнительный запрос в США о спутниковых снимках предполагаемой зоны запуска ракеты, а также данных систем ПРО, давших основания американскому посольству утверждать 18 июля 2014 года об атаке "Бука". США передали первичные данные лишь одному нидерландскому прокурору с доступом к гостайне.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Версию об украинских истребителях продвигали российские пропагандистские СМИ. В 2014 году они написали, что некий испанский диспетчер Карлос рассказал в своем микроблоге в Twitter, что за несколько минут до того, как малайзийский самолет исчез с радаров, "рядом с ним были замечены два украинских истребителя". Первым сообщение "испанского диспетчера" опубликовал сайт телеканала RT. В августе 2016 года российское издание The Insider обнаружило, что заблокированный ранее Twitter "испанского диспетчера" вновь заработал под именем "Людмила Лопатышкина" и заполняется программой-ботом. В 2018 году Radio Free Europe / Radio Liberty выяснило, что представлявшийся диспетчером гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес имеет судимость за мошенничество, а записи в Twitter делал по заказу телеканала RT Spanish. Санчес рассказал, что получил от RT $48 тыс.

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

22 июня адвокаты Пулатова поставили под сомнение основную версию катастрофы и потребовали исследовать показания 27 свидетелей о том, что малайзийский самолет был сбит истребителем ВСУ. Прокуроры Тейс Бергер и Вард Фердинандуссе заявили, что альтернативные версии не нуждаются в дальнейшем расследовании, поскольку даже адвокаты не считают их вероятными.

Следующее заседания суда Гааги намечено на 31 августа.