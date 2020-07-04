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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Суд по делу о крушении рейса MH17 продолжится в августе

До 31 августа защита россиянина Олега Пулатова – единственного подозреваемого, чьи адвокаты принимают участие в процессе, – должна предоставить суду в Нидерландах свои ходатайства и позицию клиента в связи с предъявленными обвинениями.

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В деле о крушении рейса MH17 объявлен перерыв до конца августа
В деле о крушении рейса MH17 объявлен перерыв до конца августа
Фото: EPA

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 в Нидерландах продолжится 31 августа. Как сообщает нидерландское издание NOS, об этом на заседании 3 июля объявил судья Хендрик Стейнхейс.

До этой даты защита россиянина Олега Пулатова – единственного подозреваемого, чьи адвокаты принимают участие в процессе, – должна предоставить свои ходатайства и позицию клиента в связи с предъявленными обвинениями.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

22 июня адвокаты Пулатова поставили под сомнение основную версию катастрофы и потребовали исследовать показания 27 свидетелей о том, что малайзийский самолет был сбит истребителем ВСУ. Прокуроры Тейс Бергер и Вард Фердинандуссе заявили, что альтернативные версии не нуждаются в дальнейшем расследовании, поскольку даже адвокаты не считают их вероятными.

Версию об украинских истребителях продвигали российские пропагандистские СМИ. В 2014 году они написали, что некий испанский диспетчер Карлос рассказал в своем микроблоге в Twitter, что за несколько минут до того, как малайзийский самолет исчез с радаров, "рядом с ним были замечены два украинских истребителя". Первым сообщение "испанского диспетчера" опубликовал сайт телеканала RT. В августе 2016 года российское издание The Insider обнаружило, что заблокированный ранее Twitter "испанского диспетчера" вновь заработал под именем "Людмила Лопатышкина" и заполняется программой-ботом. В 2018 году Radio Free Europe / Radio Liberty выяснило, что представлявшийся диспетчером гражданин Испании Хосе Карлос Барриос Санчес имеет судимость за мошенничество, а записи в Twitter делал по заказу телеканала RT Spanish. Санчес рассказал, что получил от RT $48 тыс.

Теги: Россия, Нидерланды, авиакатастрофа, Игорь Гиркин, MH17, Малайзийские авиалинии, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко
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