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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Мамедов о суде по MH17: Ответственность неотвратима

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что расследование по делу о крушении MH17 на Донбассе, помимо четверых известных обвиняемых, продолжается в отношении других лиц, причастных к уничтожению самолета.

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Адвокаты одного из обвиняемых поставили под сомнение основную версию катастрофы
Адвокаты одного из обвиняемых поставили под сомнение основную версию катастрофы
Фото: ЕРА

Разговоры защиты одного из обвиняемых по делу о крушении MH17 гражданина России Олега Пулатова об альтернативных версиях авиакатастрофы в 2014 году являются манипуляциями. Такое мнение в интервью агентству "Укринформ" высказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Нидерландские прокуроры в своей презентации во время возобновленных в июне судебных слушаний подробно продемонстрировали доказательства на основе исследования обломков самолета, тел погибших и вещей, обнаруженных элементов ракеты, анализа перехваченных телекоммуникаций. В частности обращали внимание на применение защищенных каналов связи. Поэтому все эти "альтернативные" сценарии выглядят не иначе, как манипуляции защиты для ввода следствия в заблуждение, что, собственно, и было заявлено прокурорами в суде", – отметил прокурор.

Он подчеркнул, что этот процесс интересен тем, что в нем применен механизм заочного рассмотрения. То есть без физического присутствия обвиняемого в суде осуществляется правосудие.

"Что касается дальнейшего расследования на нашем, национальном уровне, то оно передачей материалов по этим четырем обвиняемым лицам не завершилось. Процесс продолжается в отношении других лиц, причастных к уничтожению самолета. И украинская сторона планирует координировать свою работу с партнерами в Международной совместной следственной группе", – сказал Мамедов.

Отвечая на вопрос об одном из обвиняемых Леониде Харченко, замгенпрокурора отметил, что тот находится на оккупированной территории. 

"В так называемой "ДНР" боятся, что фигуранта дела МН17 могут вывезти украинские спецслужбы, как было с [бывшим начальником противовоздушной обороны славянской бригады террористической организации "ДНР" Владимиром] Цемахом?" – спросил журналист. "Я не хотел бы сейчас апеллировать к тому, что представители незаконных вооруженных формирований страны-оккупанта боятся или нет. Я скажу только одно: ответственность неотвратима", – ответил Мамедов.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

22 июня адвокаты Пулатова поставили под сомнение основную версию катастрофы и потребовали исследовать показания 27 свидетелей о том, что малайзийский самолет был сбит истребителем ВСУ. Прокуроры Тейс Бергер и Вард Фердинандуссе заявили, что альтернативные версии не нуждаются в дальнейшем расследовании, поскольку даже адвокаты не считают их вероятными.

Следующее заседания суда Гааги намечено на 31 августа.

Теги: самолет, авиакатастрофа, Донбасс, боевики, MH17, ДНР, Гюндуз Мамедов, Леонид Харченко
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