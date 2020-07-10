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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за катастрофы MH17

Нидерланды сообщили, что предоставят Европейскому суду по правам человека все доступную им информацию о катастрофе самолета Boeing 777 на Донбассе и поддержат индивидуальные иски, с которыми в ЕСПЧ обратятся родственниками погибших.

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В результате катастрофы MH17 погибло 298 человек
В результате катастрофы MH17 погибло 298 человек
Фото: EPA

Власти Нидерландов подают в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с катастрофой малайзийского самолета Boeing 777 на Донбассе в 2014 году, сообщается на сайте правительства Нидерландов 10 июля.

В заявлении сказано, что Нидерланды предоставят суду все доступную им информацию о катастрофе и поддержат индивидуальные иски, с которыми в ЕСПЧ обратятся родственниками погибших.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сказал, что поиск справедливости в этом деле является высшим приоритетом правительства страны. Подача иска в ЕСПЧ, по его мнению, приближает всех к достижению этой цели.

"Подавая эту межгосударственную жалобу, Нидерланды поддерживают все 298 жертв MH17 17 национальностей и их ближайших родственников", – сказано в заявлении.

В правительстве отметили, что Нидерланды придают большое значение встречам с представителями России по поводу ее ответственности как государства за катастрофу.

"Цель этих встреч состоит в том, чтобы найти решение, которое воздаст должное за огромные страдания и ущерб, причиненный падением рейса MH17. Спустя почти шесть лет после катастрофы MH17, в результате которой погибли все 298 человек, находящиеся на борту, стремление к правде, справедливости и ответственности остается главным приоритетом для правительства Нидерландов. Правительство всегда заявляло, что оно не исключает никаких средств правовой защиты для достижения этой цели", – сказано в заявлении.

В правительстве Нидерландов не уточнили, в чем будут заключаться исковые требования и будут ли они настаивать на компенсации.

Ранее с иском в ЕСПЧ обратились некоторые родственники жертв катастрофы. Жалобу от имени 40 семей против России и ее президента подал адвокат Джерри Скиннер. Пострадавшие требуют $330 млн компенсации.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо"министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались от участия в процессе, Пулатов представлен группой адвокатов.

Дело рассматривает Окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол.

Теги: Россия, ЕСПЧ, Нидерланды, война, Boeing 777, MH17, война на Донбассе, Стеф Блок
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