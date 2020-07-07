В Киеве задержали куратора боевиков "ДНР". Созданное им подразделение причастно к крушению рейса MH17

По данным Офиса генпрокурора, задержанный в Киеве гражданин К. руководил агентурной сетью, которая должна была устроить ряд терактов и диверсий на подконтрольной украинскому правительству территории.

О причастности задержанного к делу MH17 сообщили и в Офисе генпрокурора, и в СБУ Фото: ЕРА

Служба безопасности задержала в Киеве гражданина Украины, который был куратором боевиков "ДНР". Об этом проинформировала 7 июля украинская спецслужба.

"Гражданин К. в течение 2014–2020 годов осуществлял функции одного из кураторов руководителей так называемой "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ (ГРУ РФ). В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ он принимал активное участие в создании так называемого "разведывательного управления ДНР" и других подразделений указанной террористической организации", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что задержанному инкриминируется ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему намерены объявить подозрение.

"В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., раскрывающие детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР". Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других. Также важная часть обнародованных записей – разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинский (позывной Хмурый) и Леонидом Харченко (позывной Крот), объявленных в международный розыск по делу о рейсе MH17, сбитом в июле 2014 года", – рассказали в украинской спецслужбе.

В Офисе генерального прокурора Украины отметили, что гражданин, по данным следствия, "в частности, руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству Украины территории".

"Установлено, что руководители и представители так называемого "разведывательного управления ДНР" имеют непосредственное отношение к крушению пассажирского самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек", – объяснили в прокурорском ведомстве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.