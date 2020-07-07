РФ перебросила на Донбасс более 20 грузовиков с боеприпасами – украинская разведка

Начиная с 15 июня в оккупированные Россией районы Донбасса переправлены крупные партии горючего и боеприпасов, говорится в сообщении военной разведки Украины.

Россия с 15 июня переправила вооруженным формированиям "ДНР" и "ЛНР" около 4,5 тыс. тонн горючего, также в оккупированные районы прибыли 20 грузовиков с боеприпасами. Об этом на брифинге 7 июля, который транслировало "Військове телебачення України", сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным украинской разведки, отдельными колоннами в ОРДЛО была перемещена бронированная техника, восстановленная на ремонтных заводах российского военно-промышленного комплекса, добавил Гуцуляк.

ВИДЕО

Видео: Військове телебачення України / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.