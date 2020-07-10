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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

ЕСПЧ изучает иск Нидерландов против России о крушении рейса MH17 на Донбассе

Европейский суд по правам человека подтвердил получение иска правительства Нидерландов против России по делу о крушении малайзийского самолета на Донбассе.

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ЕСПЧ рассматривает жалобу против России и ее президента Владимира Путина от имени 40 семей
ЕСПЧ рассматривает жалобу против России и ее президента Владимира Путина от имени 40 семей
Фото: ЕРА

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России в связи с ее ролью в крушении малайзийского самолета Boeing 777 на Донбассе в 2014 году, выполнявшего рейс MH17. Об этом 10 июля сообщил пресс-атташе суда Дени Ламбер в комментарии Deutsche Welle

По его словам, в настоящее время иск изучается. Других подробностей Ламбер не привел. Сроки изучения иска он также не назвал.

В соответствии с правилами рассмотрения споров, опубликованными на сайте ЕСПЧ, жалобы передаются на рассмотрение одного из составов суда – единоличному судье, комитету или палате. Получив жалобу, суд должен немедленно довести ее до сведения второй стороны.

На этапе внесудебного урегулирования дела сторонам предлагается рассмотреть в течение 12 недель возможность заключения мирового соглашения. Если стороны не приходят к нему, то начинается этап судебного рассмотрения дела, на котором стороны обмениваются своими замечаниями.

После этого назначаются судьи, рассматривающие дело, и ответчик может направить письменные замечания. По просьбе одной из сторон или решению суда, перед рассмотрением дела по существу может быть проведено заседание по подсудности, в дальнейшем дело рассматривается в стандартном для ЕСПЧ порядке.

10 июля Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с катастрофой малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски.

В Совете Федерации РФ "выразили недоумение" в связи с планами правительства Нидерландов подать иск против России из-за крушения Boeing 777 на Донбассе. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что это "весьма странная инициатива во всех отношениях".

С иском в ЕСПЧ обратились некоторые родственники жертв катастрофы. Жалобу от имени 40 семей против России и ее президента подал адвокат Джерри Скиннер. Пострадавшие требуют $330 млн компенсации.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались от участия в процессе, Пулатов представлен группой адвокатов.

Дело рассматривает Окружной суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов. Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол.

Теги: ЕСПЧ, Нидерланды, Донбасс, Boeing 777, MH17, Европейский суд, малайзийский Boeing
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